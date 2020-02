De Vage Belofte wordt Club Riba: “We willen af van de slechte naam die de Vismarkt oproept.” Christophe Maertens

09 februari 2020

14u37 0 Ieper Het café De Vage Belofte – in de volksmond ‘de vage’ - vond met Niels Pierpont een nieuwe uitbater en krijgt meteen ook een nieuwe naam: Club Riba. De jonge enthousiaste Menenaar wil af van de slechte naam die de Vismarkt bij velen oproept. “Mensen moeten zich hier op hun gemak voelen.”

Niels Pierpont uit Menen is een bezige bij. De 28-jarige man is in het dagelijks leven werfleider in de bouw. Hij is echter ook de naam achter de bekende fuiven Babafest en Schlagerfest. Daarnaast staat hij mee in de organisatie van het Highlight Festival, een dansfestival in Ieper. “Dat is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen project (lacht)”, zegt Niels. “Het is groter geworden dan aanvankelijk de bedoeling. Al die evenementen zijn eigenlijk een uitlaatklep voor mij, naast mijn werk als werfleider. Het was al langer een droom van mij om een café te openen. Nu krijg ik die kans.”

Niels, die samen met een stille vennoot het café op de Vismarkt een metamorfose wil bezorgen, koos meteen een andere naam voor zijn zaak: Club Riba. “Ik vind dat wel tof klinken. In het Bosnisch betekent riba vis. Veel mensen zeggen we gaan naar de vis, verwijzend naar de Vismarkt. Het zou leuk zijn moesten ze nu zeggen: ‘we gaan naar de Riba.’

Verjaardag

Het is de bedoeling dat het bestaande pand volledig wordt gestript. “Het café gaan we volledig verbouwen. Bezoekers zullen het niet meer herkennen als De Vage Belofte. We gaan een clubgevoel creëren en iedereen is welkom, zowel jong en oud. Het is een feit dat in Ieper het echte uitgangsleven op een laag pitje staat, maar daar willen we iets aan doen. Mensen kunnen hier nadat ze zijn uit gaan eten nog iets drinken en een danspasje plaatsen.”

In Club Riba komt er een lounge- en een danszone. De dj komt centraal te staan en daarachter bouwt de uitbater een vipruimte. “Wie een verjaardag wil vieren of met vrienden apart wil zitten, kan dat daar allemaal doen. De toiletten worden uitgebreid. Het is een serieuze investering – ik schrok daarvan wel een beetje, het kost een huis – maar het zal uniek zijn in de streek.”

Veiligheid

Bij het horen van de Vismarkt denken veel Ieperlingen meteen aan vechtpartijen en incidenten waarbij de politie moet tussenbeide komen. “Daar wil ik vanaf!”, zegt Niels duidelijk. “Veiligheid is heel belangrijk. Er komen camera’s en we schakelen een portier in. Wie amok maakt, nemen we zijn identiteit op en moet hier nooit meer binnen komen”, aldus Niels. “Het is ook daarom dat we een nieuwe naam krijgen. Wie nu Vage Belofte googelt, krijgt automatisch artikels te lezen over vechtpartijen. Mensen moeten hier echt op hun gemak kunnen zitten. We hebben samengezeten met de stad en ze staan positief tegenover ons project.” Niels hoopt in april de deuren te kunnen openen. Met de komst van Club Riba lijkt het erop dat er een nieuwe wind op de Vismarkt zal komen te waaien. Wel is het de vraag wat er met café Charlie Brown zal gebeuren. De uitbaters daarvan, Nicolas Alleman en Stefanie Minsart, willen het café eveneens overlaten.

Meer info over de nieuw Club Riba via https://www.facebook.com/clubriba. De uitbater is op zoek naar medewerkers, geïnteresseerden kunnen altijd een berichtsturen via Facebook.