De timing van de werken aan De Leet en andere grote projecten in Ieper Christophe Maertens

22 september 2020

07u38 1 Ieper De werken aan De Leet beginnen op 9 november op het Vandenpeereboomplein en in de Boezingepoortstraat. Dat zei schepen Yves Goudeseune (sp.a) aan gemeenteraadslid Miquel Gheysens (CD&V), die een vraag stelde rond de timing van geplande grote werken in Ieper.

In Ieper staan nog een aantal grote wegeniswerken op de planning. “Het bouwverlof is nu al een tijdje achter de rug en de maatregelen rond Covid-19 zijn al lang ingeburgerd bij de wegenbouw”, aldus gemeenteraadslid Miguel Gheysens. “Maar heel wat bewoners waar werken in de buurt zijn gepland, zouden graag weten wanneer die van start gaan.” Het gaat om de Dikkebusseweg, De Leet, Boezinge, het Vrijbospad en Vlamertinge.

In fases

“Voor de werken in Dikkebusseweg volgt een bewonersvergadering eenmaal de aannemer gekend is”, zegt schepen Goudeseune. “Het is een lang wegtracé en de werken zullen in fases worden uitgevoerd.” Voor de werken op De Leet was er onlangs een apart overleg met de handelaars, waarop de planning werd toegelicht. “De effectieve rioleringswerken zullen starten op 9 november, op het Vandenpeereboomplein en in de Boezingepoortstraat. De geschatte einddatum - onder voorbehoud van werk- en weersomstandigheden - is april 2022.”

Na Pasen

Net zoals voor de Dikkebusseweg volgt nog een bewonersvergadering voor de werken in Boezinge. “De omgevingsvergunningsaanvraag is lopende, het bestek is in opmaak. De nutswerken willen we laten opstarten begin volgend jaar, de rioleringswerken zouden als alles goed verloopt na Pasen volgend jaar aanvangen”, klinkt het.

De Vrijbosroute tussen Diksmuidseweg en Randweg wordt niet aangelegd als fietsverbinding, omdat er geen veilige oversteek ter hoogte van de Randweg is. “Bedoeling is dat fietsers oversteken ter hoogte van de verkeerslichten en dan de fietsbrug over het kanaal nemen nabij de bouwmaterialen”, verduidelijkt de schepen.

Casselstraat

Tenslotte is voor de werken in Vlamertinge een startnota in opmaak. “Hierbij worden de resultaten van de bewonersbevraging verwerkt, evenals de resultaten van verkeers- en parkeertellingen. De voorstellen in navolging van afsluiten overweg Casselstraat zijn nog in onderzoek.”