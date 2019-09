De stad Ieper tekent niet in op initiatief Warme Steden: “Als stad kiest Ieper voor een geestelijk gezondheidsbeleid op eigen tempo structureel uit te werken.” Christophe Maertens

03 september 2019

17u06 0 Ieper De stad Ieper stapt niet in het initiatief Warme steden en gemeenten, dat als doel heeft de mentale gezondheid van kinderen en jongeren wil verbeteren en beschermen. Gemeenteraadslid Katrien Desomer wil graag weten waarom niet.

“In een warme stad of gemeente werken alle instellingen, organisaties, en burgers die jongeren omkaderen op een gecoördineerde manier samen om het welbevinden van kinderen en jongeren te versterken”, aldus gemeenteraadslid Katrien Desomer (CD&V). “Ieper tekende hier niet op in, of werd misschien niet weerhouden en wij hadden graag vernomen waarom niet.”

“We bestuderen elke mogelijkheid tot campagne en subsidie grondig, maar stappen niet onbesuisd op elke kar”, zegt bevoegd schepen Eva Ryde (N-VA). “De meerwaarde moet worden afgewogen ten opzichte van wat we in Ieper al uitgewerkt hebben en plannen. Duurzaamheid en effect op lange termijn is een belangrijke factor.” Volgens de schepen werd op deze campagne niet ingetekend omwille van verschillende redenen. “Ten eerste de intense bijkomende werklast op korte termijn, terwijl de financiële steun niet structureel of langdurig is en vrij beperkt. Daarnaast zijn er de strikte bepalingen voor de besteding van de subsidies, die trouwens niet volledig in lijn liggen met wat we al hebben opgezet.”

Als stad kiest Ieper voor een geestelijk gezondheidsbeleid op eigen tempo structureel uit te werken, gestoeld op krachten die al aan zet zijn: het jeugdwelzijnsoverleg en het scholenoverleg met alle betrokken welzijnspartners en veldwerkers zijn vaste waarden. “Hieruit worden bestaande en nieuwe acties ondersteund of ontwikkeld. Vast ondersteunde initiatieven zijn bijvoorbeeld Jeugdopbouwwerk, Beyou en Week van de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast waren er het voorbije jaar nieuwe initiatieven zoals sociale vaardigheidstrainingen op school, kindertalentenfluisteraar, ondersteuning Tejo-werking met een uitgebreide communicatiecampagne. Daarbovenop kan een nieuwe campagne lanceren verwarring zaaien en contraproductief werken.”