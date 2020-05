De stad Ieper roept op om massaal mondmaskers te naaien en is op zoek naar vrijwilligers om mondmaskers te bedelen Christophe Maertens

08 mei 2020

19u13 1 Ieper De nood aan neus-en mondbescherming voor welzijnsorganisaties blijft erg groot. Daarom roept Ieper op om massaal mondmaskers te blijven naaien en die binnen te brengen in de verzamelpunten gecoördineerd door de stad. Daarnaast is de stad op zoek naar vrijwilligers om mondmaskers te verdelen.

Stad Ieper kocht voor elke inwoner vanaf 5 jaar een mondmasker aan. Van zodra er geleverd wordt, zal een team van stadsmedewerkers en vrijwilligers de bedeling van die maskers uitvoeren. Intussen blijft de vraag naar mondmaskers vanuit welzijnsorganisaties groot. Vandaar doet de stad opnieuw een warme oproep om met naald en draad aan de slag te gaan. “We krijgen via #Ieperhelpt signalen dat er nog veel mondmaskers nodig blijven om vrijwilligers en personeel in welzijnsorganisaties voldoende te kunnen beschermen. Mondmaskers zijn niet alleen nu belangrijk, ook in de volgende fases blijven ze in de welzijnssector essentieel”, zegt schepen van Welzijn Eva Reyde (N-VA). “Daarom doen we een warme oproep om mondmaskers te blijven naaien en die binnen te brengen in een van de inzamelpunten. Het is echt hartverwarmend om de vrijwillige inzet te zien van de naai(st)ers.”

Inzamelpunten

Mondmaskers binnenbrengen kan alleen na afspraak:

• Regiohuis Familiezorg, De Brouwerstraat 4 8900 Ieper, 057 20 12 14 of ieper@familiezorg-wvl.be (enkel binnenbrengen tijdens kantooruren)

• Dienstencentrum de Kersecorf, Rijkeklarenstraat 83 8900 Ieper, 057 203 778 of dienstencentra@ieper.be (enkel tijdens kantooruren)

• Het Vlaamse Kruis vzw - afdeling Ieper, Brugseweg 179B 8900 Ieper, 057 20 75 75 (ook na kantooruren kunnen maskers worden binnengebracht)

In de Kersecorf kunnen mensen ook met schenkingen van stof, linten, en elastieken terecht. De stad zorgt ervoor dat de mondmaskers en het naaimateriaal bij de juiste mensen terechtkomen.

Wie wil helpen naaien, maar niet meer over voldoende stof of materiaal beschikt kan contact opnemen met zorgnetwerk@ieper.be of bellen naar het corona-meldpunt op het gratis nummer 0800 9 8900.

Vrijwilligers om te bedelen?

Daarnaast is de stad op zoek naar vrijwilligers om mondmaskers te bedelen. “Mondmaskers zullen de komende maanden een belangrijke rol spelen in ons leven. Als stad beslisten we om elke Ieperling van een mondmasker te voorzien, bovenop het federale aanbod. Omwille van de veiligheid kiezen we ervoor dit zelf te bedelen, en niet te werken met afhaalpunten”, aldus burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Zo vermijden we dat mensen met velen samen moeten komen. Dat betekent wel dat we nu voor de uitdaging staan om de maskers binnen een korte tijd over alle Ieperse bussen te bedelen. Ik hoop alvast dat veel Ieperlingen zich geroepen voelen met ons mee te helpen, zodat iedereen zo snel mogelijk over het nodige beschermingsmateriaal beschikt.”

Wanneer bedeeld?

“De mondmaskers die Stad Ieper heeft besteld, worden wellicht in de week van 18 mei geleverd. De leverancier geeft ons binnenkort een exacte datum. De stad zal de verpakking en verdeling op die datum afstemmen zodat de Ieperlingen hun mondmasker zo snel mogelijk in de brievenbus ontvangen”, aldus de burgemeester. “In verschillende leveringen in de loop van de maand mei ontvangt Stad Ieper daarnaast ook de filters van de federale overheid om in een stoffen mondmasker te stoppen. Momenteel is het nog onduidelijk hoeveel filters op welk moment geleverd zullen worden. De stadsdiensten volgen dit nauw op om de filters vlot te bedelen aan de Ieperlingen. Indien mogelijk gebeurt dat samen met de bedeling van de Ieperse mondmaskers. Ten slotte heeft de federale overheid ook mondmaskers besteld. Het is nog niet duidelijk wanneer en hoe deze aan de bevolking bedeeld zullen worden.

Hoe krijgen Ieperlingen hun mondmasker?

1. De stadsdiensten verdelen alle mondmaskers in enveloppen per adres.

2. Daarna worden de enveloppen verpakt per vrijwilliger.

3. Vrijwilligers krijgen een tijdslot waarop ze hun pakketten veilig kunnen komen oppikken en verdelen. Hiervoor voorzie je best aangepast vervoer (auto, bakfiets, grote fietszakken …). De enveloppen zelf kan je vervolgens (veilig) bussen in jouw buurt.

Help de mondmaskers mee bezorgen aan de Ieperlingen: Bezorg je gegevens via https://www.ieper.be/vrijwilligers-bedeling-mondmaskers . Aanmelden kan tot zondag 17 mei. De stad neemt dan binnenkort contact met je op en bezorgt je alle praktische informatie.

Alle info op: ieper.be/mondmaskers