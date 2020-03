De stad Ieper langzaam in de ban van de koersgekte Christophe Maertens en Erik De Block

05 maart 2020

12u59 0 Ieper Op het einde van deze maand strijkt ‘Gent-Wevelgem In Flanders Fields’ neer in Ieper. Voor het eerst is de Kattenstad niet enkel een passage voor de wielerwedstrijd, maar ook de startplaats van de koers. In de binnenstad slaat de wielergekte langzaam, maar zeker toe.

Het was een van de eerste grote realisaties van het nieuwe stadsbestuur in Ieper: de start van de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem naar de Kattenstad halen. “Het sportevenement zal Ieper opnieuw op de internationale kaart plaatsen na de voorbije herdenkingsperiode WO I”, aldus de burgemeester.

Yves Lampaert

In Ieper zijn ondertussen de voorbereidingen voor de grote koersdag op 29 maart volop bezig. Het zal passanten en de bewoners van Ieper al zijn opgevallen: in het straatbeeld zijn sinds enkele dagen verschillende gepimpte fietsen met een bordje Gent-Wevelgem te zien. Ook handelaars bereiden zich voor op de aankomende koersgekte. Zo is Mieke Merlevede van winkeltje Chez Marie op de Neermarkt op zoek naar veel koerstruitjes om haar gevel mee te versieren naar aanloop van Gent-Wevelgem. “Het is mooi dat we deze wielerwedstrijd naar Ieper konden halen”, zegt uitbaatster Mieke Merlevede. “Omdat ik in dat kader wel iets wou doen, denk ik eraan mijn gevel van mijn winkel te behangen met koerstruitjes. Het zou dus tof zijn mocht ik zoveel mogelijk truitjes kunnen verzamelen.” Mieke stuurde een vraag voor een truitje naar enkele gekende coureurs uit de regio, zoals Yves Lampaert. “Maar ook truitjes van lokale clubs zijn heel welkom. Ondertussen kreeg ik al enkele heel oude retrotruitjes, maar er kan zeker nog wat bij.” Wie nog wielertruitjes kan missen, kan die aan Mieke bezorgen in haar winkel. “Mensen die nadien hun truitje terug willen, krijgen dat natuurlijk terugbezorgd. Indien niet, dan zorgen we voor een leuke permanente bestemming.”

Combinatie wereld- en wielergeschiedenis

Op de dag van Gent-Wevelgem starten in Ieper zomaar eventjes 7 wedstrijden, onder meer de Dames Elite, Gent-Wevelgem Kattekoers, en Gent-Wevelgem GP André Noyelle. Op de dag van Gent-Wevelgem wordt in Wevelgem traditioneel de Parochianenkoers gereden. Die wedstrijd staat open voor alle inwoners van Wevelgem, maar met de start van Gent-Wevelgem in Ieper laat de organisatie ook de inwoners van Ieper toe en geeft ze een kans om aan deze wedstrijd deel te nemen.

Op zaterdag 28 maart, daags voor de grote wielerdag, kunnen sportievelingen deelnemen aan Gent-Wevelgem Cylco. Die fietstocht, met start en aankomst in Wevelgem, is een mooie combinatie tussen wereld- en wielergeschiedenis. De deelnemers kunnen kiezen tussen 65 en 225 km. Bij alle afstanden worden historische WO I-sites aangedaan. Ook leuk is het document dat kan worden gedownload met wat uitleg over monumenten en begraafplaatsen die langs het parcours te vinden zijn.

Parkings

In Ieper zelf begint de opbouw van het podium op de Grote Markt op 24 maart. Twee dagen later wordt de VIP-tent opgetrokken. De zaterdagmarkt van 27 maart verhuist naar de Esplanade, op zondagmorgen begint de technische dienst met de opbouw van de zones op de Grote Markt en het Vandenpeerboomplein. Op de dag van de koers zal er geen verkeer mogelijk en geen parkeermogelijkheden zijn intra muros. Bezoekers kunnen wagen kwijt op de parkings Aldi/Picanol, Rijselpoort, goederenstation en de Tulpenlaan. Er wordt een fietsenparking geïnstalleerd in de D’hondtstraat en de Cartonstraat en een parking voor mindervaliden tussen de Rijselpoort en de Merghelynckstraat. Meer info over de koers: https://www.gent-wevelgem.be/