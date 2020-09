De stad Ieper is klaar voor Gent-Wevelgem: “Geen start op Grote Markt, wel aan coronavrije Menenpoort” Christophe Maertens

30 september 2020

14u16 2 Ieper Door de coronacrisis worden er op zondag 11 oktober geen 7, zoals eerder gepland, maar ‘slechts’ 2 koersen gereden in de Kattenstad. Het gaat echter wel om de voorjaarsklassieker Gent-Wevelgem voor heren en vrouwen eliterenners. “We zijn heel blij dat die koers toch kan worden gereden, met start in Ieper.”

Vanaf dit jaar start Gent-Wevelgem in Ieper en dat voor de komende zes jaar. Normaal vond de voorjaarsklassieker op 29 maart 2020 plaats, maar helaas stak de coronacrisis een stok in de koerswielen. Op zondag 11 oktober krijgt de wielerwedstrijd een tweede kans, zij het in een coronaveilig jasje. De gezondheid van de renners en toeschouwers staat voorop en daarom mag de start van deze Gent-Wevelgem uitzonderlijk geen hotspot voor kijklustigen zijn. De renners starten niet op de Grote Markt, wel aan de Menenpoort in een volledig publiekvrije zone. Ook in het wielrennersdorp langs de Leopold III-laan is er geen publiek toegestaan, de zone wordt afgesloten onder toezicht van de politie.

Koerssfeer

“We zijn heel blij dat Gent-Wevelgem dit jaar alsnog kan doorgaan”, aldus schepen voor Evenementen Diego Desmadryl (Open Ieper). “Samen met de organisatie van de koers stellen onze diensten alles in het werk voor een vlotte en veilige start. Dat brengt met zich mee dat je de renners vóór de start en tijdens de ploegenvoorstelling deze editie niet van dichtbij zal kunnen spotten. Maar de koers is die dag wel van Ieper en iedereen zal van de koerssfeer kunnen genieten. De twee passages van de Elite Heren en de passage van de Elite dames door het centrum zijn voor iedereen bereikbaar, uiteraard volgens de dan geldende Covid-19 maatregelen.”

Een mondmasker dragen is verplicht overal langs het parcours in Ieper. De lokale maatregelen rond Covid-19 blijven gelden. Diego Desmadryl, schepen van Evenementen.

In de oorspronkelijke editie van maart zouden er zeven wedstrijden gereden worden, op zondag 12 oktober zijn dat er twee: de heren elite en de vrouwen elite. De mannen starten om 10 uur aan de Menenpoort met een passage door Ieper rond 11.20 uur en 15.07 uur, afhankelijk van de snelheid van de renners. Om 13.45 uur beginnen de vrouwen aan hun koers, met één passage in Ieper voorzien rond 16.51 uur.

Catsberg

Eerder vaardigde West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé een besluit uit voor een mondmaskerplicht langs het volledige parcours van wielerwedstrijden, dus ook dat van Gent-Wevelgem. “Een mondmasker dragen is dus verplicht overal langs het parcours in Ieper”, aldus de schepen. De lokale maatregelen rond Covid-19 blijven gelden. (www.ieper.be/coronavirus). Ook alle opgelegde maatregelen door de federale overheid blijven van kracht. (www.info-coronavirus.be/).

Het parcours van de koers onderging enkele wijzigingen in vergelijking met vorige edities. De passage door Frans-Vlaanderen werd uit het programma gehaald. Daardoor verdwijnen er enkele hellingen, zoals Catsberg en Zwarteberg, en dus een pak hoogtemeters uit het parcours. Om de wedstrijd toch van de nodige schifting te voorzien, wordt daarom een extra passage op de Kemmelberg in het parcours opgenomen. De Plugstreets en de Moeren blijven onderdeel van het wedstrijdverhaal, aldus de organisatoren. “Uitkijken naar zondag 11 oktober dus, dan maken hopelijk de opvolgers van Alexander Kristoff en Kirsten Wild zich in Wevelgem bekend.”

Praktisch in Ieper

De volledige zone rond de Menenpoort is niet toegankelijk voor publiek tot en met 14.30 uur. Vanaf 8 uur tot na de start voor elite heren kan publiek ook niet in de Menenstraat. Alle verkeers- en parkeerinfo vind je op www.ieper.be/startgentwevelgem . Je vindt er een kaartje van de ontradingszone voor publiek. Gebruikers van het sportcentrum kunnen op zondag 11 oktober parkeren op de parking van Picanol, er is toegang tot de sporthallen en het zwembad via het Kanteelpad naast meubelfabriek Crack. De Leopold III-laan en de Picanollaan zijn volledig afgesloten. Ook is alle fietsverkeer verboden op het Dehempad vanaf de Rijselpoort (pad buitenvestingen), met uitzondering voor fietsers met bestemming sportcentrum.