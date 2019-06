De Sint-Maartensscholen Ieper kopen grond aan voor nieuwbouw Christophe Maertens

14 juni 2019

05u00 0 Ieper De Sint-Maartenscholen Ieper (SMSI) hebben een belangrijke stap gezet in hun nieuwbouwproject. Er werd een stuk grond aangekocht, waarop de nieuwe campus moet worden gebouwd. “Als alles klaar is zullen hier 2.400 leerlingen school lopen.”

De Sint-Maartensscholen in Ieper hebben al langer plannen om een campus te vormen voor alle leerlingen van de 2de en 3de graad van de katholieke scholen in Ieper. Het is de bedoeling dat samen met de bestaande site van het VTI een nieuwe campus wordt gebouwd. “Eind mei is het compromis getekend voor de aankoop van de gronden achter het VTI”, zegt Matthias Archie, coördinerend directeur SMSI. “De site zal een oppervlakte hebben van ongeveer 11 hectare en strekt zich uit tussen de Augustijnenstraat en de Veurnseweg. Na de realisatie komen hier 2.400 leerlingen schoollopen en een 400-tal personeelsleden werken.”

Volgens de directeur zal er een ruime parking zijn met een uitrit langs de Veurnseweg, een kiss&ride-zone, een grote fietsenberging met uitweg naar de Vrijbosroute, een nieuwe sporthal, een hoofdgebouw voor de administratie en heel wat leslokalen. Daarnaast een publiek gebouw met didactische kapsalons, restaurant, schoolwinkel en een grote recreatiezone, die buiten de schooluren toegankelijk zal zijn voor de buurt. “De oplevering van de nieuwe site wordt voorzien ten vroegste binnen vijf jaar. Deze nieuwbouw kadert in het nieuwe pedagogische project van de Sint-Maartensscholen, waarin we de leerlingen elk op hun niveau willen laten excelleren en hen uitdagen om hun grenzen te verleggen. Elke leerling zou bovendien de kans moeten krijgen de eigen interesses en eigen talenten optimaal te ontwikkelen, op het eigen niveau.”

Ondertussen zijn stad Ieper en de provincie begonnen aan de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor deze site. Een ontwerpbureau buigt zich over een grondige mobiliteitsanalyse. In het najaar worden de buurtbewoners bevraagd en krijgen ze meer uitleg via een buurtvergadering. Als alles goed verloopt zullen ten vroegste midden 2023 de bouwwerken beginnen. Niet eerder dan september 2025 zouden de gebouwen in gebruik kunnen worden genomen. Het bouwproject wordt medegefinancierd door de Vlaamse Overheid, goedgekeurd in oktober 2017 voor een bedrag van 46,7 miljoen euro.