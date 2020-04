De Ronde tegen Corona: zo geweldig waren jullie! Arne Hanseeuw

06 april 2020

12u10 34 Ieper Overweldigend! Dat waren jullie zondag tijdens de Ronde tegen Corona. Bijna 17.000 inzendingen kregen wij binnen, vol warme boodschappen en leuke acties. De helikopter kon het gewoon niet meer bijhouden en moest daarom heel wat mensen teleurstellen. Daarom maken wij nog één keer een selectie. Alle foto's vind je hier . On-ge-loof-lijk bedankt, Vlaanderen!

Meetje Malou werkt in het Jan Yperman Ziekenhuis van Ieper. Met dit gigantische hart willen Mieke Vandromme en de kinderen haar vanuit Heuvelland haar een hart onder de riem steken. Ook hieronder zie je nog twee foto’s van de familie Vandromme.

Vorige week kwamen Elie Dehouck en zijn broer Aimé niet in beeld toen de drone over Poperinge vloog, maar deze week gingen ze opnieuw creatief aan de slag.“We missen iedereen”, zo staat te lezen op de jongens hun tekening.”

Filip Brunfaut laat met een spandoek weten dat hij zijn dochter Lytha, die in De Lovie verblijft, heel hard mist.

Een hart in veel kleuren. Dat hebben ze bij Piet Bauters in Zuidschote klaargestoomd voor de Ronde tegen Corona.

Een duidelijke boodschap bij het gezin Deleplanque in Ieper. Dochter Alicia maakt er nog een dansje bij.

Creatief met hartjes. Een inzending van Cindy Odent uit Ieper.

Paul Desplenter vatte post aan het woonzorgcentrum Wieltjesgracht in Ieper. Met een dj-installatie konden de bewoners ook genieten van een streepje muziek.

Een dikke knuffel met knuffels. Bij Geraldine Roussel in Ieper bleef geen beer binnen.

Wij blijven thuis. Al is dat bij Ronny Masson in Ieper dan wel een tent.

Samen sterk. En een hart voor iedereen die wij graag zien. Dat tonen Kyara en Inora Aeck uit Ieper.

Een groot hart voor de zorg. Foto van Inge Lerminez uit Ieper.

Geen EK voor de Rode Duivels dit jaar. Wel veel tricolore bij Jolien, Tiebe, Wout, Davis en Ann Hosdey in Ieper.

De bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Ieper wilden laten weten dat ze aan jullie denken.

Een welgemeende dankjewel. Dat komt van Birgit Ruyssens uit Ieper.

Een groot hart rond de trampoline. Daarmee wenst Filip Verwaerde uit Vleteren de zorg alle steun toe.

Hou vol. Met ballonnen vliegen wij naar de mensen die wij lief hebben. Een foto van Gilles, Marie-Julie, Thomas en Katrien De Leeuw uit Vleteren.

Een ode aan de Ronde Van Vlaanderen. Met een groot spandoek wilden Dimitri, Mieke, Remi, Cyriel en Renée Wydooghe-Deman uit Zonnebeke de Ronde eren.

Een hart van tractoren. Dat werd ons bezorgd door Rudy Maesen uit Zonnebeke.

JP werd zondag 58 jaar. De wensen komen van Sharon, Koen, Maité en Milan uit Langemark-Poelkapelle.

Voor Tante Severine, die in de zorg werkt. En ook wel een beetje om de titel van Club Brugge te vieren. Een inzending van Siska Neyt uit Langemark-Poelkapelle.

De bewoners van de leefgroep ‘t Susterhuus in Wervik, een onderdeel van De Lovie, hadden ook een duidelijke boodschap. Zij blijven in hun kot.

Elise uit Wervik had een boodschap voor haar doopmeter, die verpleegster is en een echte held is in deze coronatijden.