De Renties Ypres Rally van 1 tot 3 oktober 2020: "Een nieuwe uitdaging met meer proeven in het donker" Christophe Maertens

21 mei 2020

08u25 0 Ieper De organisatoren van de rally van Ieper hebben een nieuwe datum gevonden voor de wedstrijd. De Renties Ypres Rally zal worden gereden van 1 tot 3 oktober. “Zowel bij de stad als bij de organisatie was er de wil om deze vaste waarde toch nog dit jaar te laten doorgaan.”

Het coronavirus spaarde ook de Renties Ypres Rally niet. Organisator Club Superstage moest noodgedwongen voor het eerst in de geschiedenis het bekende rally-evenement uitstellen. Club Superstage maakt nu een nieuwe datum bekend: De Renties Ypres Rally 2020 zal verreden worden van 1 tot 3 oktober.

De Renties Ypres Rally is een van de grootste sportevenementen van het jaar in België. “Onze organisatie werkt met een groot team vrijwilligers een gans jaar aan de voorbereiding”, zegt Alain Penasse, voorzitter van Club Superstage. “Bovendien is het parcours van de rally gespreid over meerdere gemeenten, waardoor rekening gehouden moet worden met allerlei lokale evenementen, maar ook met de data van enkele internationale wielerklassiekers, zoals Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen. Het was dan een erg complexe puzzel om een nieuwe datum te vinden. In overleg met alle lokale overheden en federaties zal de Renties Ypres Rally van 1 tot 3 oktober verreden worden, net als de Bernard Degroote Ypres Historic Rally.”

WK Rally van Duitsland

“We gaan er alles aan doen om tijdens het eerste weekend van oktober weer een topeditie neer te zetten. Met deze datum begin oktober is de Ypres Rally ook een ideale voorbereidingswedstrijd voor de WK Rally van Duitsland. Voor de piloten wordt het ongetwijfeld een nieuwe uitdaging om de gekende klassementsproeven in de herfst af te werken. De deelnemers zullen meer proeven in het donker moeten doen.” Het Ieperse stadsbestuur gaat binnenkort met de organisatoren aan de slag om de het sportevenement verder uit te werken.

Reca- en logiesector

“Al sinds 1965 vond de rally onafgebroken plaats in onze stad, het is een wedstrijd met internationale uitstraling waar we trots op zijn”, zegt schepen Diego Desmadryl (Open Ieper). “Zowel bij de stad als bij de organisatoren was er dan ook de wil om deze vaste waarde toch nog dit jaar te laten doorgaan, en met 1-3 oktober hebben we mooie datum kunnen prikken. Ook voor de reca- en logiessector is dit goed nieuws. Alles blijft uiteraard onder voorbehoud van de evolutie van de coronacrisis.” Meer info via www.ypresrally.com.