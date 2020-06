De Renties Ypres Rally is kandidaat voor het wereldkampioenschap rally: “De onderhandelingen zijn volop aan de gang” Christophe Maertens

17 juni 2020

08u17 0 Ieper Club Superstage, organisator van de Renties Ypres Rally, is volop in onderhandeling om het wereldkampioenschap rally voor de eerste keer in de geschiedenis naar België te halen.

De COVID-19-crisis zorgde wereldwijd voor het uitstellen en annuleren van tal van evenementen. De Renties Ypres Rally werd verplaatst van eind juni naar het eerste weekend van oktober. In het World Rally Championship (WRC) werden onlangs de manches in Finland, Nieuw-Zeeland en Wales geannuleerd, nadat eerder de wedstrijden in Argentinië en Sardinië werden uitgesteld en in Portugal en Kenia werden afgelast. Om het wereldkampioenschap opnieuw op te starten, ging de Federation Internationale de l’Automobile (FIA) op zoek naar andere organisaties om de kalender van het WRC 2020 aan te vullen. Zo kreeg Club Superstage de vraag of de organisator van de Renties Ypres Rally de 56ste editie van zijn evenement mee wil laten tellen voor het Wereldkampioenschap Rally 2020.

Versnelling hoger

“Natuurlijk is het een enorme eer dat we het aanbod kregen om mee te tellen voor het wereldkampioenschap”, vertelt Jan Huyghe van het organisatiecomité. “Dat is de verdienste van de honderden vrijwilligers en leden van onze club die zich elk jaar opnieuw belangeloos inzetten voor onze organisatie. Enkel dankzij hen kunnen we rally’s organiseren. Dit is de verdienste van ons hele team. Bovendien wordt de Ypres Rally in Europa al jaren geroemd voor de kwaliteit van de organisatie, de beleving en de veiligheid. We zijn vereerd dat de FIA ons heeft gevraagd en vanaf dat moment heeft Club Superstage een versnelling hoger geschakeld om een nieuwe timing uit te werken, de klassementsproeven vast te leggen en de Stad Ieper, de federatie en andere overheden te benaderen.”

Belgisch karakter

Club Superstage bevestigt dat de Renties Ypres Rally in aanmerking komt om van 1 tot 4 oktober een manche van het Wereldkampioenschap Rally 2020 te organiseren. “Het project is prima ontvangen door de overheden, de Stad Ieper - die de rallysport in de genen heeft - en onze partners. We hebben een wedstrijd uitgetekend die een Belgisch karakter heeft, waarbij we twee iconen van de Belgische autosport, Ieper en Spa-Francorchamps, met elkaar verenigen,” bevestigt Jan Huyghe. “Maar, laten we duidelijk zijn: er is nog niets beslist. Club Superstage onderhandelt momenteel met de FIA en met de WRC Promotor en eerstdaags zal de beslissing genomen worden. Maar de droom van de Belgische rallyfans om een WRC-manche bij te wonen in eigen land is nog nooit zo realistisch geweest.”