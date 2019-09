De ‘pest van Ieper’ voor rechter nadat hij op Vismarkt een vrouw neusbreuk slaat Christophe Maertens

02 september 2019

19u56 0 Ieper ‘De pest van Ieper’. Zo sprak de raadsman van een slachtoffer van agressieveling G.D. D. moet zich op de rechtbank van Ieper verantwoorden voor het uitdelen van klappen op de Vismarkt in Ieper. De man stuurde zijn kat naar het beklaagdenbankje.

G.D. zocht op een avond in november 2017 amok met een andere bezoeker aan de Vismarkt. Diens vriendin wou tussenkomen om haar partner bij te staan, maar ze deelde in de klappen. De vrouw liep zelfs een neusbreuk op en moest worden geopereerd. De agressieveling ontkende bij zijn verhoor met opzet te hebben geslagen, maar wel een slaande beweging te hebben gemaakt. Meester Marc Snick, die het opneemt voor het slachtoffer, was niet mals voor de beklaagde. “Die man is ‘de pest van Ieper’”, aldus de raadsman. “Hij en zijn trawanten verpesten de sfeer op de Vismarkt. Er moet daar iets aan gedaan worden.” De rechtbank zette de zaak in voortzetting om te onderzoeken of het slachtoffer al dan niet meer kon gaan werken door de feiten. G.D. De beklaagde moet zich nog in een tweede zaak verantwoorden. In voortzetting op 4 november.