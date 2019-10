De Lovie gaat stappen voor Het Vijverhof LBR

02 oktober 2019

17u45 0 Ieper De Lovie organiseert voor het eerst een wandeltocht in en rond Dikkebus ten voordele van ‘Het Vijverhof’.

Het Vijverhof is een plaats waar tien mensen met een beperking wonen en werken. Wie wil kennismaken met Het Vijverhof kan dat op zondag 6 oktober. “Voor het eerst organiseren we een wandeltocht in en rond Dikkebus. Wandelliefhebbers zijn welkom vanaf 10 uur in Het Vijverhof, wat ook het startpunt is voor de wandeling van vier, acht of twaalf kilometer. Na de wandeling kunnen de deelnemers genieten van een gezellig samenzijn met een gratis consumptie”, zegt Angie Verbrigghe van De Lovie. “De opbrengst gaat naar de groepswens ‘een weekendje samen uit’. Wie er niet kan bijzijn, kan ook een steunkaart in een van onze verkooppunten kopen.” De wandeling start om 10 uur in Het Vijverhof op de Dikkebusseweg 339 in Ieper en eindigt om 15 uur. Een ticket kost vijf euro. Meer info via het.vijverhof@delovie.be of op 057/21.24.11.