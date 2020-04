De lockdown van ere-gouverneur Paul Breyne: “Ik mis vooral de bijna dagelijkse wandelingen in de Palingbeek met een vriend.”



Christophe Maertens

01 april 2020

1) Hoe vul jij vandaag jouw dagen en met wie?

“Ik kampeer overwegend in mijn bureau en probeer een beetje orde te krijgen in een deel van de documenten en brieven die ik in de loop der jaren verzameld heb. Vele lopende meters archiefdocumenten schok ik al eerder aan het archief van de stad Ieper, maar er rest nog een en ander. Ik bekijk alles niet zonder ontroering. Ik heb toch een rijkgevuld leven gehad.”

2) Welke tips kan je meegeven tegen de verveling?

“Ik heb me echt nog niet verveeld. Je moet een afwisseling inbouwen tussen inspanning en ontspanning. En je moet in de mate van het mogelijke bezig zijn voor een of ander goed doel. Ik ben in die zin lid van het organiserend comité van ‘Levensloop’, dat in oktober in Ieper gepland is. Met mail en telefoon kun je nog veel risicoloze contacten leggen.”

3) Welke impact heeft corona op jouw professionele leven?

“Sinds vorig jaar heb ik geen enkele publieke functie of beroepstaak meer. Mijn agenda is leeg voor de komende maanden, iets wat ik in de laatste 50 jaar nooit heb meegemaakt. Ik heb nu nog één ‘verplichting’: thuis blijven.”

4) Heb je schrik om zelf ziek te worden?

“Eerlijk gezegd ik heb grote schrik. Ik ben kankerpatiënt en heb nog andere medische problemen, dus een multiple-risico voor de corona.”

5) Heb jij een wit laken uit je raam hangen of klap jij ‘s avonds om 20 uur voor de zorg?

“Er heeft een wit laken uit het raam gehangen. Na een tijd zag ik er geen meer in het dorp. We denken echter veel en met grote waardering aan de gezondheidswerkers.”

6) Staat er een beer voor je raam?

“Neen. De beer zit in het bureau.”

7) Welk boek kan je ons absoluut aanraden?

“Ik zou veel boeken kunnen aanraden. Enkele dagen geleden heb ik het boek ‘Transport XX- Bestemming Auschwitz’ van Mark De Geest gekocht. Een indringend boek met een meeslepend verhaal.”

8) Welke film of tv-reeks moeten we nu absoluut bekijken?

“Inspanning én ontspanning! Inspanning: de duidingsprogramma’s over corona: Terzake, Op de Afspraak, De Zondag en Ce n’est pas toujours dimanche op RTL. Ontspanning: Twee tot de Zesde macht (echt geestig) en, waarom niet, FC De Kampioenen.”

10) Kent u iemand die zwaar ziek en/of overleden is?

“Spijtig genoeg is een goede vriend overleden, op het laatst was hij aangetast door het virus. Ik waardeerde hem echt omwille van zijn wijsheid en zijn milde humor.”

11) Hoe gaan u kinderen om met deze crisis? Indien geen kinderen, uw huisgenoten?

“De 6 (bijna 7) kleinkinderen kunnen zich blijkbaar goed bezighouden. De 5 kinderen en hun partner staan dagelijks ter beschikking voor boodschappen en zo. Het zijn allemaal schatten. Zoon Pieter-Jan is communicatiemanager van het Jan Yperman Ziekenhuis. Ik ben fier op zijn inzet, zoals ook van de dokters en de andere gezondheidswerkers.”

12) Is er iemand voor wie u zorgt in deze crisis?

“We kunnen nog onszelf behelpen. Alleen heb ik dagelijks het bezoek van een thuisverpleegster voor een injectie.”

13)Wat en wie mist u het meest in deze lockdown?

“Ik mis vooral de bijna dagelijkse wandelingen in de Palingbeek met een vriend, en de momenten van op adem komen in de abdijen van Westvleteren of de Catsberg.”

9) Wat is het eerste dat u gaat doen als deze lockdown voorbij is?

“Eens goed met mijn vrouw en de familie gaan eten en een goed glas drinken. Zij verdienen het. Hopelijk leest mijn bezorgde huisdokter dit niet.”

10) Hoe ga je jezelf fit houden de komende weken?

“Ik wandel 30 min per dag in een landelijk straatje achter de woning, en probeer enkele rekoefeningen te doen die de kinesist gesuggereerd heeft.”

11) Welke handelaar in de buurt betuig je jouw steun?

“We hebben in Voormezele geen bakker of andere kleinhandelaar meer, enkel nog één beenhouwer. We bidden op onze blote knieën dat die het nog lang mag uithouden.”

12) Mocht u kunnen kiezen deze lockdown op een andere plaats door te brengen, waarvoor zou u dan kiezen?

“Ik denk dat ik thuis zou blijven. Ieper is de stad van mijn ouders, mijn jeugd en mijn politiek engagement, Voormezele is het dorp van mijn gezin.”

13) Heeft deze crisis u al veranderd? Denk je meer na?

“Ik denk echt dat de crisis bij veel mensen de ogen zal openen. Ik hoor nu al de vraag hoe we tot een samenleving zijn gekomen die de kenmerken heeft van een reus op lemen voeten, met een overspannen consumptie- en productiedrang, en met veel banale ersatz-fun. Men verlangt nu naar een maatschappij die meer waarde hecht aan stilte, echte solidariteit en eenvoudige medemenselijkheid, en ook meer respect voor de natuur. Ik hoop dat ik die trend nog enige tijd mee kan ondersteunen.”

14) Hoe volgt u de actualiteit momenteel?

“Met hartstocht en mentale inzet. We beleven nooit geziene tijden

20) Werk je in de tuin? Ben je een klusjesman of -vrouw?

“Helemaal niet, helaas. Vorig jaar probeerde ik eens wat in de tuin te schoffelen, maar mijn vrouw moest mij komen rechttrekken. Ook klusjes zijn absoluut mijn ding niet.”

21) U mag één iemand nog iets toewensen.

“Ik wens aan echtgenote Anne dat zij nog lang van mijn gezelschap mag genieten, en vice-versa.”