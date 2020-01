De Lijn neemt vernieuwde stelplaats in gebruik Joyce Mesdag

26 januari 2020

12u50 0 Ieper Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft samen met Iepers burgemeester Emmily Talpe en directeur-generaal van De Lijn Roger Kesteloot de vernieuwde stelplaats van De Lijn in Ieper geopend. De stelplaats kreeg een eigen onderhoudscentrum, een tankzone en een wasstraat. Er werd 5,5 miljoen euro geïnvesteerd.

De nieuwe stelplaats bevindt zich in de Haiglaan, op de plaats van de oude stelplaats. “Wat meteen voor een extra uitdaging zorgde”, zegt directeur-generaal van De Lijn Roger Kesteloot. “Als er een nieuwe stelplaats op een andere locatie wordt gerealiseerd, zoals recent in Brugge, kunnen we op de oude locatie blijven doorwerken tot de dag dat de nieuwe stelplaats in gebruik genomen kan worden. Hier moesten we de werken dus zien te combineren met de activiteiten op de site. Dat is meteen de verklaring waarom de renovatie maar liefst 3,5 jaar en 4 fases in beslag heeft genomen.”

De nieuwe stelplaats biedt plaats aan 18 standaardbussen, 4 gelede bussen en 17 belbussen. Het is de werkplek voor 46 chauffeurs, 1 bediende en 2 technici.

Bij de investeringen was er bijzonder aandacht voor duurzaamheid. “Een kwart van de energiebehoefte wordt er opgewekt door zonnepanelen en warmtepompen”, zegt Peeters. “Deze stelplaats kan op dat vlak zeker een voorbeeld vormen voor vele andere bedrijven en organisaties. Ook de mate van waterrecuperatie dankzij het zuiveringsstation op de site is meer dan noemenswaardig: maar liefst 90% van het water dat gebruikt wordt in de wasstraat, wordt opgevangen en opnieuw gebruikt.”

De ondergrond werd volledig waterdicht gemaakt. “Op die manier is er geen enkele infiltratie in de ondergrond van wat hier zich bovengronds afspeelt. Tot slot werd er ook een groene geluidswand voorzien in het project, op vraag van de stad Ieper.”

Vooral het dienstgebouw, dat dateert uit de periode tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, is een blikvanger op de stelplaats. “De historisch waardevolle gevel werd volledig bewaard tijdens de verbouwingen”, zegt burgemeester Emmily Talpe. “Aangezien Ieper zwaar te lijden heeft gekregen door bombardementen in de Tweede Wereldoorlog, moesten we bij die werken extra voorzichtig zijn. Het was immers erg aannemelijk dat hier explosieven zouden boven komen. Er was een explosiedeskundige permanent aanwezig, en er werden geregeld oppervlaktescans uitgevoerd. De werken zijn twee keer stilgelegd, maar ze zijn uiteindelijk zonder al te grote problemen afgewerkt geraakt.”

Talpe benadrukte nog even het belang van de investeringen in de stelplaats. “Ieper fungeert als centrumstad voor de kleinere landelijke gemeenten rond ons. Het openbaar vervoer is voor vele inwoners de enige manier om naar het werk, school, naar de winkels of de dokter te trekken. De investeringen in de stelplaats hepen onze stad die centrumfunctie vervullen.”