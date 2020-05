De Lijn breidt dienstverlening weer uit, vanaf 11 mei rijdt ook de belbus opnieuw Christophe Maertens

02 mei 2020

12u57 0 Ieper De Lijn past vanaf maandag 4 mei haar dienstverlening opnieuw aan. “We rekenen vooral op het gezond verstand en de burgerzin van alle burgers.”

Vanaf maandag 4 mei is de dienstverlening zoals in een normale schoolperiode van kracht. De belbuscentrale start terug op, reizigers kunnen hun boekingen opnieuw registreren voor gebruik vanaf 11 mei. “De richtlijnen over social distancing blijven van kracht”, klinkt het bij De Lijn. “Daardoor blijft de capaciteit op de bussen beperkt. Op een standaardbus kunnen maximum 9 personen, op een gelede bus maximum 15 personen en op een microbus maximum 3 personen.”

Dienstverlening vanaf maandag 11 mei

Vanaf maandag 11 mei start de normale dienstverlening. Reizigers moeten een mondmasker dragen en de social distance respecteren. Ook de belbus doet het op die dag opnieuw. “Om ervoor te zorgen dat de social distance van 1,5 meter gegarandeerd blijft bij het op- en afstappen, legt de chauffeur bij aankomst aan de halte het busje stil, stapt eerst uit en laat klant opstappen en stapt daarna terug op. Bij afstappen van een klant doet de chauffeur hetzelfde. Bij reservatie, geeft de belbusmedewerker deze richtlijnen ook telefonisch mee”, aldus De Lijn.

Mondmaskers op de bus

De Lijn rekent vooral op het gezond verstand en de burgerzin van alle burgers. Reizigers zorgen voor zichzelf en elkaar, er zal ongetwijfeld een vorm van sociale controle en elkaar aanspreken op de mondmaskerdracht ontstaan. Daarnaast zullen de controleurs van De Lijn de reizigers die geen mondmasker dragen, hierop aanspreken. Meer info: www.delijn.be/nl/overdelijn/Corona/