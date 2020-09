De laatste ‘SeptemberSessies’ in CC Het Perron Christophe Maertens

24 september 2020

18u35 0 Ieper In CC Het Perron lopen met het einde van de maand september ook de ‘SeptemberSessies’ op hun einde. “Voor het laatste weekend doet we nog een extra inspanning: één concert op zaterdag, twee theatervoorstellingen op zondag en twee familievoorstellingen op zondag”, klinkt het in het cultuurcentrum.

Zaterdag 26 september om 20.15 uur komt Kris Dane naar het CC, de Antwerpse Brusselaar speelde al in duizend en één groepen. Op zijn 17de maakte hij deel uit van de allereerste bezetting van dEUS. Sinds 2008 gaat hij solo. Kris Dane neemt samen met twee muzikanten de toeschouwer mee op een dolende en bedwelmende muzikale trip.

Zondag 27 september om 13.30 uur en 15.30 uur gaat op de Stedelijke begraafplaats in Ieper de muzikale wandelvoorstelling ‘Spinnenmetenknippen’. De voorstelling vertelt het verhaal over Lily die op het kerkhof woont. Ook op Zondag om 17.30 uur (uitverkocht) en om 19.30 uur komt Pascale Platel naar Ieper met ‘Tet talk’, waarbij Platel over haar ontgroening beraadslaagt in de manhaftige grootstad Gent en tussendoor een plaatje draait uit de soundtrack van haar jeugd. Meer info hier.