De Kringwinkel zet zich schrap voor heropening: “We verwachten een grote drukte aan de geefpunten”

Christophe Maertens

22 mei 2020

18u13 0 Ieper De Kringwinkels openen dinsdag 26 mei opnieuw de deuren. Vooral aan de geefpunten belooft het extra druk te worden. “Veel mensen waren lang thuis en gingen aan het opruimen en ‘ontspullen’. We hopen dat ze deze spullen nu bij ons zullen binnenbrengen, maar liefst niet allemaal tegelijk,” aldus Wouter Goetstouwers, coördinator De Kringwinkel West. Om de drukte wat te spreiden en het veilig te houden, worden extra maatregelen genomen.

Vanaf maandag 25 mei in Ieper en dinsdag 26 mei in Veurne kunnen opnieuw herbruikbare spullen worden gedoneerd. Het kopen van tweedehandsspullen kan weer vanaf dinsdag 26 mei in de 4 Kringwinkels. Herbruikbare goederen thuis laten ophalen, wordt nog een weekje uitgesteld.

Reservatiesysteem

“Het begin van de lente is traditioneel een drukke periode voor onze geefpunten. Uit onderzoek blijkt dat bijna 1 Belg op 3 dan een grote schoonmaak houdt. Veel van de spullen die mensen niet meer nodig hebben, krijgen via ons een tweede leven. Doordat onze winkels 9 weken dicht waren, én veel mensen extra tijd hadden om thuis op te ruimen en te ontspullen, verwachten we veel producten binnen te krijgen”, zegt Wouter Goetstouwers, coördinator van De Kringwinkel West. De lange wachtrijen aan de recyclageparken indachtig, nemen de Kringwinkels het initiatief om de toestroom aan goederen te spreiden. “Wij voeren een reservatiesysteem in, waarmee je online een afspraak kan maken om spullen te komen brengen. Dit systeem is vanaf donderdag 21 mei operationeel”, aldus de coördinator. Reserveren doe je via deze link.

“Bij aanvang kunnen mensen enkel goederen binnen brengen in Ieper en Veurne. Na een grondige evaluatie en eventuele extra bijsturingen zullen we later ook onze geefpunten van Diksmuide en Poperinge heropenen.”

Hou het veilig

De Kringwinkels troffen de voorbije weken de nodige voorbereidingen om hun medewerkers op een veilige manier opnieuw aan de slag te laten gaan. In de winkels gelden de intussen vertrouwde regels zoals de beperking van 1 klant per 10 vierkante meter, alleen en kort winkelen en natuurlijk het houden van anderhalve meter afstand. Op de website vinden klanten meer tips terug om het veilig te houden te vinden.

“Zeker voor onze collega’s die tot de meest kwetsbare doelgroepen in onze samenleving behoren, is het sociale contact met collega’s, klanten en gevers en de structuur die ze bij ons krijgen, van groot belang. Onze Maatwerkers staan dan ook te popelen om opnieuw aan de slag te gaan,” besluit Wouter Goetstouwers.