De ‘kip van de Palingbeek’ overleeft storm Ciara niet Christophe Maertens

10 februari 2020

17u44 1 Ieper Een tragedie: de grote kip die het oerei van het kunstwerk ‘Coming World Remember Me’ op De Palingbeek in de gaten hield, is niet meer. De kip overleefde de storm Ciara niet.

Net naast provinciaal domein De Palingbeek in Zillebeke dook na de onthulling van het permante deel van kunstwerk CWRM een 2,5 meter grote kip op. De kip leek uit te kijken op het oerei dat deel uitmaakte van het kunstwerk van Koen Vanmechelen. De vogel bestond uit kippengaas, papier-maché en lijm en was duidelijk niet bestand tegen de felle kracht van storm Ciara. “We vinden het spijtig dat onze kip op deze manier haar einde haalde”, zeggen Hugh Shipman en Marlies Boink, de bedenkers en makers van de kip. “We kregen heel wat reacties op de kip, ook enkele negatieve. Het was echter absoluut onze bedoeling niet om het kunstwerk belachelijk te maken, de kip was gewoon bedoeld als een mooie aanvulling. Ook nu de kip haar fatale vlucht maakte, krijgen we veel grappige reacties. Of we een andere kip zullen maken? dat denk ik niet. Het zou immers nooit meer hetzelfde zijn.”