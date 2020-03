De Justitiehuizen werken verder, maar aangepast aan de omstandigheden Christophe Maertens

30 maart 2020

10u01 0 Ieper De justitiehuizen en het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht werken verder tijdens de periode van de coronacrisis, maar doen dit in de huidige omstandigheden wel op een aangepaste manier.

De Justitiehuizen zijn tijdelijk niet meer toegankelijk voor bezoekers. Dit betekent geen gesprekken met cliënten, maar ook vergaderingen of zittingen van de advocaten of van de probatiecommissie kunnen tijdelijk niet doorgaan in de justitiehuizen. De gesprekken met de cliënten gaan door, maar per telefoon, per mail of een vorm van beeldbellen. De bureelgesprekken worden tijdelijk uitgesteld. Er worden geen huisbezoeken meer afgelegd. Elk justitiehuis blijft telefonisch bereikbaar via het algemeen nummer tussen 9 en 16 uur. Ook de binnenkomende post wordt verwerkt. Mensen die zich normaal gezien naar het justitiehuis moeten begeven na de uitspraak van een magistraat, moeten nu telefonisch contact opnemen met het justitiehuis. De controle op de enkelbanden gaat onverminderd verder. Ook het plaatsen van enkelbanden loopt verder, al kunnen hierin tijdelijk bepaalde prioriteiten worden gelegd.

Contact Justitiehuis Ieper: Ter Waarde 50, 8900 Ieper - tel. 057 227 170 - justitiehuis.ieper@vlaanderen.be

Contact slachtofferonthaal Ieper: Justitiehuis Ieper - Dienst slachtofferonthaal, Grote Markt 1, 8900 Ieper - tel. 057 450 660, slachtofferonthaal.ieper@vlaanderen.be.