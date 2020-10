De Ieperse theaterwandelingen Nocturnes bestaan 25 jaar: “Wie zijn geschiedenis niet kent, heeft geen toekomst” Christophe Maertens

11u00 1 Ieper Aanvankelijk waren de wandelvoorstellingen de Nocturnes bedoeld als een product voor toeristen die de stad bezochten, maar al snel bleken de Ieperlingen in het publiek in de meerderheid. Dit jaar bestaat de organisatie een kwart eeuw, maar omwille van corona werden de feestelijkheden uitgesteld. “Wij waren de eersten in Vlaanderen die theaterwandelingen op de kaart plaatsten.”

De Ieperse Nocturnes werden in 1995 voor het eerst georganiseerd. “Het 25-jarig bestaan zou normaal deze maand uitgebreid worden gevierd met een tentoonstelling, maar om de reden ondertussen welgekend, stellen we alles uit”, zegt huidig voorzitter Piet Lesage.

Naast de voorzitter zijn Patrick Deldaele, Kristof Jonckheere en Eric Vanhove de grondleggers van het evenement. “We gingen op zoek naar iets dat een meerwaarde kon betekenen voor de toeristische promotie van de monumenten en de geschiedenis van de stad Ieper”, vertelt Piet. “Ons uitgangspunt was een wetenschappelijke studie waarin de profielen van het toekomstige toerisme werden beschreven: actie, avontuur, ontdekking, ervaring en beleving. Dat sloot perfect aan bij de behoefte om een andere benadering te zoeken voor de klassieke gidsbeurten. Er waren enkele inspirerende voorbeelden in het buitenland. In Londen en Edinburgh vonden geheimzinnige ‘ghostwalks’ plaats: een gids-acteur die niet zomaar vertelt, maar in een rol kruipt en zo de groep bezoekers op een doorleefde manier rondleidt.” Al snel ontstond het idee om in Ieper een traject uit te stippelen op basis van het rijke verleden en het monumentale patrimonium. “Een parcours waarlangs boeiende historische situaties zouden worden geëvoceerd”, aldus de voorzitter.

Actualiteit

“Wat oorspronkelijk bedoeld was als een nieuw toeristisch project, groeide in de loop der jaren uit tot een evenement dat vooral Ieperlingen en mensen uit de regio aanspreekt. “De geschiedenis van onze stad is een opeenvolging van geluk en ongeluk, liefde en haat en oorlog en vrede. Dat is het uitgangspunt voor onze theaterwandelingen: tegen de achtergrond van de ‘grote geschiedenis’ plaatsen we onze ‘kleine histories’ met een knipoog naar de actualiteit. Hierdoor krijgt geschiedenis een levend karakter. Immers: Wie de geschiedenis niet kent, heeft geen toekomst.”

Ondertussen passeerden 15 versies van de nocturnes. “De eerste vond plaats in een toen nog bouwvallig kruitmagazijn. Er moest een planken vloer gelegd worden op de fundering en het vele water in het gebouw”, herinnert de voorzitter zich nog. “In 2007 schreven de Nocturnes bijna zelf geschiedenis toen de vloer van de Vaubantoren van Dikkebusvijver gedeeltelijk instortte tijdens de try-out. “Gelukkig werd niemand gewond”, aldus Piet Lesage.

Promotiefilm

“Voor onze bezoekers lijkt alles misschien vanzelfsprekend, maar wij weten wel beter. Een theaterwandeling op poten zetten is niet evident. Zonder een feilloos draaiend team van medewerkers achter de schermen zouden we nergens staan. Dat is het echte wonder van de Nocturnes: een grote familie waar heel wat vriendschappen geboren worden.”

Heel wat van de oorspronkelijke medewerkers maakten ondertussen de overstap van amateurgezelschappen in de regio en omgekeerd. “Een kruisbestuiving die zorgt voor een win-win-situatie. Sommige van onze medewerkers hebben zelf een eigen nocturnesproductie opgezet. Heel wat gemeenten hebben de methodiek van onze theaterwandelingen overgenomen.” De Nocturnes levereden recent acteurs en actrices aan de nieuwe promotiefilm ‘Ieper, het bruisende hart van de Westhoek’ van Toerisme Ieper.

De organisatoren zijn al grondig aan het nadenken over de 16de editie in de zomer van 2022. “Hopelijk zijn tegen dan de coronaperikelen voldoende onder controle.”