De Ieperse Musea ontvangen scholen op veilige manier: “We hebben een educatief aanbod dat volledig is aangepast aan de geldende voorschriften” Christophe Maertens

16 september 2020

17u48 1 Ieper De Ieperse Musea hebben een protocol uitgewerkt om scholen op een veilige manier te ontvangen. “Scholen die naar de musea willen komen kunnen dat met een gerust hart doen! De educatieve medewerkers staan garant voor een veilig bezoek.”

De eerste helft van 2020 was op zijn minst speciaal te noemen: de lockdown verplichtte ons om te sluiten en de zomer bracht ons vooral binnenlandse toeristen”, zegt schepen van Musea Dimitry Soenen (N-VA). “September is de maand waarin we de banden terug aanhalen met de scholen. Echter: alleen lagere scholen mogen voorlopig op schooluitstap.”

De educatieve cel van de Ieperse musea werkte een speciaal veiligheidsprotocol uit voor schoolgroepen. De Ieperse musea willen leerlingen op een veilige en vlotte manier ontvangen in de Lakenhalle. Zo voorzien de educatieve medewerkers onder meer extra ontsmettingsmateriaal en een briefing voor de start van de rondleidingen. De educatieve begeleiding in het museum gebeurt per klas of schoolbubbel en met een maximum van 25 leerlingen per begeleider. Als de bubbel groter is dan 25 personen wordt deze opgesplitst in twee kleinere groepen. Educatieve begeleiders, leerkrachten en extra begeleiding vanuit de school dragen altijd een mondmasker. “Scholen behoren tot de kerndoelgroepen van onze drie Ieperse musea”, verduidelijkt de schepen. “Zowel het Yper Museum, het In Flanders Fields Museum en het Merghelynck Museum hebben een sterk educatief aanbod dat volledig werd aangepast volgens de geldende voorschriften. Scholen die naar de musea willen komen kunnen dat met een gerust hart! De educatieve medewerkers staan garant voor een veilig bezoek.”

Op woensdag 16 september kwamen de eerste schoolgroepen in het Yper Museum op bezoek, uit Gent en Aalter. Het In Flanders Fields Museum heeft intussen al drie scholen mogen begroeten.