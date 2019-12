De groendienst van de stad Ieper krijgt nieuwe smalspoortractor geleverd Christophe Maertens

23 december 2019

11u26 2 Ieper Bij de Ieperse groendienst werd een nieuwe tractor geleverd. Het gaat om een smalspoortractor die in de zomer gebruikt kan worden om de bloemen water te geven en in de winter om sneeuw te ruimen.

“Het is de bedoeling de tractor in de zomer in te zetten om bloemen en planten te begieten, en in het winterseizoen voor onderhoudswerken: reinigen van straatmeubilair, poetsbeurten of snoeiwerken. Bij een flinke winterprik zal de smalspoortractor fietspaden sneeuwvrij maken”, zegt schepen van Openbaar Domein Ives Goudeseune. “Het voertuig kan dus multifunctioneel en het hele jaar door ingezet worden.”

De schepen verklaarde eerder al dat er aan de oude tractor dat de groendienst gebruikt, heel wat mankementen waren. Er werden de voorbije jaren al voor meer dan 10.000 euro kosten aan gemaakt. De tractor en de waterinstallatie kost de stad zo’n 70.000 euro.