De Fonderie in Ieper Christophe Maertens

16 juli 2019

07u00 0 Ieper Op een zomeravond naar brasserie De Fonderie trekken om er op het gezellig terras een hapje te eten is geen slecht idee. De menukaart is klassiek, maar het restaurant is met zijn industrieel uitzicht een buitenbeentje in het Ieperse horecalandschap.

De Fonderie bevindt zich in een pand net naast de bibliotheek van Ieper. Het gaat om de voormalige gieterij van Picanol. Het interieur doet heel industrieel aan, wat het net anders maakt dan heel wat andere restaurants in Ieper.

Mijn compagnon voor de avond en ik hebben op een wat vroeg uur gereserveerd en bij aankomst zijn veel tafeltjes leeg, ook op het terras waar een vriendelijke ober ons naartoe brengt. Het duurt echter niet lang voor een gezellige drukte toeslaat. Het personeel blijft er ijzig kalm bij, het valt op dat de avond heel georganiseerd verloopt. Zaakvoerder Xavier Lagae, die samen met zijn vrouw Ellen Verheyde het restaurant uitbaat, zit daar voor iets tussen. Xavier ziet wat er gebeurt in zijn zaak, hij komt een praatje maken en komt tussen als er iets niet klopt, wat uiteraard heel positief is.

Een serveerster brengt mij als aperitief een rode martini en daarbij krijgen we een bordje met drie kleine gerechten. Heel lekker. Ik ga voor garnaalkroketten als voorgerecht. Die mogen er best wezen, alleen jammer van het overvolle bord. “Nog even wachten met het hoofdgerecht”, vraagt Xavier. Een verpozing was inderdaad fijn, waarop ik met smaak aan mijn tartaar begin. Gewoon lekker, hoewel wat meer kruiden het compleet zouden hebben gemaakt. Mijn tafgelgenoot gaat voor gerilde tonijn met soyadressing en tagliatelle. Hij twijfelt een beetje aan de grillwijze, maar zegt wel dat het best smaakt. Ook zijn in een apart potje geserveerde tagliatelle bekoort. Wijn drink ik vanavond niet, ik hou het voor gelegenheid bij een Sint-Bernardus Tripel.

Om de maaltijd af te sluiten, bestel ik een Café Glacé. “Met iets speciaals: een glazen rietje”, zegt de zaakvoerder, die het kleinood onlangs introduceerde in zijn restaurant. Het glazen rietje blijkt een meerwaarde. De Fonderie scoort prijs/kwaliteit goed, kunnen we vaststellen na de rekening te hebben betaald. Meer info www.defonderie.be.

Gegevens

Adres: Polenlaan 3 in Ieper

Prijzen

Voorgerecht: 19 euro

Hoofdgerecht: 26 euro

Dessert: 8 euro

Openingsuren:

Maandag en zondag gesloten, van dinsdag en zaterdag van 11.30 uur en 14 uur en 18 uur en 22 uur. Het restaurant is met verlof van 23 juli tot en met 12 augustus.

Onze score

Eten: 7/10 Bediening: 8/10 Comfort: 8,5/10

Totaalscore: ***