De eerste Apérotime in Ieper is groot succes

Christophe Maertens

22 juli 2019

17u51 2 Ieper Op de Ieperse Grote Markt vond de eerste Apérotime plaats. Het nieuw zomerevenement was meteen een groot succes.

“De bedoeling van dit nieuwe evenement was de zomer in Ieper levendig en dynamisch te houden sinds de Muzikale Dinsdagen beslisten om op te houden te bestaan”, aldus Iepers schepen Diego Desmadryl. “Het huidige stadsbestuur zocht naar een alternatief en vond dit bij de organisatoren van Apérotime, waarbij sfeer, ambiance, zomerse muziek en verkoelende drankjes centraal stonden.” Er waren verschillende dj’s, diverse bars en foodtrucks. “Het was meteen een schot in de roos: meer dan 5.000 mensen van alle leeftijden zakten naar onze markt af. Ook de terrasjes van de lokale handelaars zaten stampvol. Het nieuwe pop-upconcept van de grote zomerbar werd meer dan gesmaakt. Er was veel volk en de mensen vertelden ons dat het goed was. Ieper leeft duidelijk. Er volgt nu een evaluatie van het evenement, maar ik ben alvast zeer te vinden voor een herhaling.”