De Dienst der Gedroomde Gewesten blijft bouwen aan de stad van de toekomst: “Maar eerst even bezinnen en brainstormen over waar we heen willen.” Christophe Maertens

25 oktober 2019

14u59 2 Ieper Het Ieperse kunstcollectief Dienst der Gedroomde Gewesten (DDGG) sluit na twee intensieve maanden even de deuren van hun ‘Instituut der Wederverbeelding’. De initiatiefnemers willen nu brainstormen over hoe ze verder willen. “Maar er komt zeker een vervolg.” Een mogelijkheid is een samenwerking met Ypres Museum.

Het collectief Dienst der Gedroomde Gewesten werd enkele maanden terug in het leven geroepen door een bende jonge enthousiastelingen. Het was en is de bedoeling van de dienst om mensen via kunst te laten nadenken, experimenteren en bouwen over en aan hun gedroomde stad van morgen. Ze deden dat onder meer door het geven van workshops. Een uitvalsbasis vond de Dienst in het Sint-Jansgodhuis in Ieper, dat ze omdoopten tot ‘Instituut der Wederverbeelding’

‘Dienst der Verwoeste Gewesten’

“Onze naam verwijst naar de overheidsdienst die werd opgericht om de naoorlogse wederopbouw van de Westhoek te begeleiden: de ‘Dienst der Verwoeste Gewesten’. Waar die wederopbouw vroeger gebeurde in een stofferig bureau, willen wij dit nu doen met iedereen met een affiniteit voor de streek, de stad, ongeacht leeftijd of afkomst”, zegt Theo Vantomme van de Dienst. “We zijn nu twee maanden bezig geweest. We hadden voor september en oktober een programma uitgewerkt en dat is nu voltooid. Nu gaan alles even laten bezinken. We nemen tijd om te zien in welke vorm we verder kunnen, maar dat we blijven bestaan is zeker.”

Theo geeft toe dat in het begin het niet bij iedereen duidelijk was voor wat de DDGG stond. “Er waren heel wat vragen, maar nu beginnen mensen ons te kennen. Alles was een leerproces. Toch ben ik verbaasd van de vele goede reacties die we kregen, ook van het stadsbestuur.”

Artists-in residence

De DDGG, waarvan de kerngroep uit een tiental mensen bestaat, organiseerde heel wat workshops en publieke momenten.

De organisatie zette figuurlijk de stad ‘te koop’ en lanceerde op die manier een crowdfunding, die uiteindelijk 1.600 euro opbracht. Dat geld en een subsidie van de stad werd gebruikt om de activiteiten te bekostigen. “Alles wat we in de loop van de twee maanden op poten hebben gezet, vonden we waardevol”, zegt Theo. “Sommige initiatieven vond ik er wel uitspringen. Zo vond ik onze workshop Virtual Reality wel heel mooi. We daagden daarbij de deelnemers uit om hun gedroomde stad te tekenen.” Een ander voorbeeld was de workshop fotografie waarbij samen met grafisch ontwerpster en fotografe Louise Degraeve een wandeling werd gemaakt op zoek naar de kleinste hoeken van de stad. De DDGG werkte mee aan ‘De Gap’, waarbij de feestzaal Canada langs de Meenseweg werd omgebouwd tot een indoorskatepark. “Heel fijn was de samenwerking met onze artist-in-residence”, aldus nog Theo.

Het programma werd afgesloten met een feestweekend. “Met de feedback die we kregen willen we nu nadenken over onze toekomst. Een concreet idee is misschien een samenwerking met Ypres Museum. “Wij doen volgend jaar een tentoonstelling over ‘herstellingen’, waarbij we het herstellen van het sociaal-cultureel leven na de Eerste Wereldoorlog in de kijker plaatsen”, zegt Sandrin Coorevits, coördinator van het Yper Museum. “Een eventuele samenwerking met de DDGG behoort tot de mogelijkheden.”

Een optie is tevens dat het Sint-Jansgodshuis de werkplek blijft van de Dienst, maar daarover moet worden onderhandeld met het stadsbestuur.