De Commonwealth War Graves Commission (CWGC) pakt uit met nieuwe look en vernieuwde website

24 juli 2020

“Onze nieuwe website heeft als doel het de bezoeker gemakkelijker te maken om de vele verhalen die we vertellen te ontdekken”, aldus de CWGC. “Tegenwoordig gebruiken we steeds creatievere manieren om mensen te verwelkomen op onze begraafplaatsen en monumenten en om contact te leggen met mensen op onze digitale platforms. Met dit in gedachten werkten we een eigentijdse site uit, maar met respect voor ons erfgoed .”

Financierende lidstaten

De website heeft een verbeterde zoekfunctie. Daarnaast is er ook een nieuw logo. “Het nieuwe logo is geïnspireerd op het pictogram van de Commonweath Nations, waarbij elk van de pijlers de zes financierende lidstaten voorstellen. De gebogen top doet denken aan de grafsteenvorm, waar we bekend om staan. De steen wordt in het midden onderbroken, net zoals twee generaties dat waren tijdens de wereldoorlogen. Het nieuwe logo staat naar het Blomfieldontwerp, dat de officiële zegel van de CWGC blijft.”