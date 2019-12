De 86-jarige Gilaine Verstraete doet deuren dicht van haar Café Sint Michiel: “Ik ga het missen, maar ik zou het niet opnieuw doen.” Christophe Maertens

27 december 2019

15u49 0 Ieper Café Sint Michiel in Boezinge sluit definitief de deuren. Waardin Gilaine ‘Laine’ Verstraete moet na meer dan 65 jaar afscheid nemen van haar zaak, nadat ze in augustus een zware val maakte en twee maanden in het ziekenhuis lag. “Ik ga het missen, maar ik zou het niet opnieuw doen.”

Het café langs het oud-station in de Diksmuidseweg in Boezinge is eigenlijk al enkele maanden niet meer open. “In augustus maakte ik een zware val hier in mijn woning”, zegt Gilaine Verstraete. “Ik lag toen twee maanden in het ziekenhuis. De dokters hebben me gezegd dat ik beter geen café meer zou openhouden. Iemand inhuren om de zaak te runnen, zie ik niet zitten. Dat zou gewoonweg veel te duur zijn.”

Gilaine was 21 jaar oud toen ze op 6 april 1954 haar eerste pint tapte in het café, maar ze startte aanvankelijk als kapster in het huis van haar ouders. Toen ze bij de begrafenis van haar grootmoeder zag dat het café te huur stond, stapte ze binnen bij brouwerij Leroy. Samen met haar man wijlen Gilbert Carpentier ging ze er wonen. “Ach, ik dacht dat het maar voor even zou zijn, maar ondertussen hield ik het 65 jaar vol.”

De Katjeskaarters

Het duurde een tijdje voor het café op volle toeren begon te draaien, maar in 1961 kwam er een kentering en vonden de mensen plots de weg naar de horecazaak. In al die jaren kreeg Gilaine verschillende clubs over de vloer. “In 1961 stichtte ik samen met enkele andere klanten kaartclub ‘De Katjeskaarters’, die tot vorig jaar bleef bestaan”, aldus de vrouw. Ook wielertoeristenclub De Sint-Michieltrappers, het Sint-Maartenscomité en Wandelclub Nooit Moe vond in Café Sint Michiel een uitvalsbasis.

“Toen mijn dochters nog jong waren, kwamen hier nogal wat jonge kerels over de vloer”, aldus de cafébazin. “Dat ging soms gepaard met kwajongensstreken. Zo reden er eens een paar met hun moto’s binnen om langs achteren weer buiten de rijden. Ik was toen wel niet thuis.”

Zeven weduwnaars

‘Laine’ leerde in het café haar tweede levenspartner kennen. “Mijn man stierf in 1980”, zegt ze. “Een week nadien kreeg ik zeven weduwnaars over de vloer, waaronder Andre Meeuw, met wie ik 31 jaar samen was, tot hij overleed.”

“Of ik het ga missen? Natuurlijk, maar ik zou het echter niet meer opnieuw doen. Toch hoop ik dat mijn vaste klanten mij niet vergeten en af en toe eens zullen binnenspringen.”

Om iedereen te bedanken serveert Gilaine op zondag 5 januari haar laatste pint in haar café. Tussen 9 en 16 uur trakteert de vrouw met een hapje en een drankje. Met het verdwijnen van Sint Michiel, schieten er in Boezinge nog twee dorpscafés over: De Zwaan en ’t Katspel.