Dankbare pizzeria-uitbater levert 350 pizza's aan ziekenhuis uit dankbaarheid goede zorgen

29 april 2020

17u21

Bron: LSI 1 Ieper De uitbater van Italiaans restaurant Resto Milano uit Ieper Nevzat Ciftci heeft aan de artsen en medewerkers van het Jan Ypermanziekenhuis maar liefst 350 pizza’s geleverd. Hij deed dat uit dankbaarheid nadat hij enkele weken geleden heel goede zorgen kreeg bij een opname in het ziekenhuis. “We moeten elkaar helpen in deze coronacrisis”, klinkt het.

Tijdens de eerste weken van de coronacrisis moest Nevzat met hevige rugpijn in de spoedafdeling van het Ieperse ziekenhuis opgenomen worden. “Ik was bang”, geeft hij toe. “Ik dacht dat het personeel het er te druk zou hebben met coronapatiënten en mij niet voldoende tijd en zorg zou kunnen geven. Maar ik was helemaal fout. Ik kreeg er de beste zorgen. Daarom wou ik iets voor hen terug doen en dank u wel zeggen. Tijdens deze crisis moeten we elkaar helpen.” Ondertussen zorgt Nevzat vanuit Resto Milano voor afhaalgerechten en leveringen aan huis. “Ik ben normaal een heel bezige bij. Het is moeilijk om minder om handen te hebben”, besluit hij. Het personeel en de artsen van Jan Yperman namen de pizza’s met open armen in ontvangst.