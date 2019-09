Dancefestival Highlight uitverkocht met 4.500 bezoekers: “Kwaliteit boven kwantiteit” Opmerkelijk: festival eert zeven overleden jonge mensen uit de regio Peter Lanssens

01 september 2019

15u28 1 Ieper Highlight zit in de lift. De tweede editie van het dancefestival in Ieper was zaterdag met 4.500 bezoekers uitverkocht. Dat zijn er 2.500 meer dan in 2018. Highlight mikt in 2020 op 7.000 bezoekers. “Rustig groeien. Kwaliteit boven kwantiteit”, zegt mede-organisator Lennert Vintevogel (22). Opvallend: Highlight bracht een eerbetoon aan zeven overleden jonge mensen in de regio.

Niemand kon er naast kijken. Aan de inkom van het dancefestival aan de Zuiderring hing een opvallend spandoek met daarop zeven jonge streekgenoten die (vrij) recent overleden: Wouter Baes, Simon Dequeker, Sharon Gruwez, Remy Vuegen, Louise Ryckeboer, Laurens Ingelaere en Jorn Bertier. “Allen vrienden die ons nauw aan het hart liggen, maar helaas te vroeg zijn heen gegaan”, legt Vintevogel uit. “We hopen dat veel festivalgangers hun aangename dag met hen in gedachten beleefd hebben. We hebben eerst de ouders van de overleden jongeren gecontacteerd om toestemming te vragen. Ze waardeerden het allemaal. Meer nog: ze zijn vrijdagavond zelf komen kijken, op een meeting met buurtbewoners.”

Hype-O-Dream in Waregem is een voorbeeld. We hebben een goed contact met die organisatoren. Ze geven ons prima tips. We willen met Highlight op dezelfde manier evolueren Mede-organisator Lennert Vintevogel

Hype-O-Dream

Highlight - het thema op de tweede editie was goden en mythes - doet denken aan de beginjaren van dancefestival Hype-O-Dream in Waregem. “We hebben een goed contact met de organisatoren van Hype-O-Dream”, geeft Vintevogel toe. “Ze geven ons prima tips. Dankzij hen konden we op Highlight samenwerken met De Burgerij. Die hoogstaande cateringzaak doet normaal geen kleinere evenementen aan, maar De Burgerij maakte een uitzondering voor Highlight. Hype-O-Dream is een voorbeeld. We zijn ook zelf geweest in Waregem. We willen met Highlight op dezelfde manier evolueren.”

Extra én gratis sanitair

Highlight is het kindje van vrienden Lennert Vintevogel, Niels Pierpont, Jordy Bequoye en Jeroen Crombez. “Omdat Ieper een festival nodig heeft, om het uitgaansleven in de stad ook kwalitatief een duwtje in de rug te geven”, gaat Vintevogel verder. Wat zaterdag ook goed lukte met toppers Jebroer en Regi. En Nico Morano als waardige vervanger voor dj Vaal, de dochter van de Britse muzikant Sting die in extremis moest afhaken. Veel nieuwigheden ook dit jaar, zoals een afvalteam met prikstokken, extra én deze keer gratis sanitair en aandacht voor vrouwvriendelijke drankjes, zoals voor het eerst Kasteelbier Rouge en cava. Ook nieuw: een tentje waar je je een festivalkapsel met veel glitter kon aanmeten.

We lieten een drugshond zaterdagochtend het hele festivalterrein doorzoeken na geruchten dat er vrijdagnacht drugs waren verstopt op de festivalweide. Dat bleek gelukkig niet te kloppen Mede-organisator Lennert Vintevogel

Geen incidenten

Highlight verliep zonder noemenswaardige incidenten. Problemen met drugs waren er niet. Er was politie in burger en security, terwijl een drugshond aan de ingang waakte. “We hebben de drugshond zaterdagochtend ook het hele festivalterrein laten onderzoeken na geruchten dat ervrijdagnacht drugs waren verstopt op de festivalweide. Dat bleek gelukkig niet te kloppen”, weet Vintevogel. “Het festival duurde tot 00.30 uur. We hebben een goed contact met de buurtbewoners. Iedereen in een straal van twee kilometer rond de weide kreeg een uitnodiging om vrijdagavond een kijkje te komen nemen hoe we het aanpakken. Ook een veiligheidsronde vrijdag – met delegaties van het stadsbestuur, politie en brandweer en het Jan Yperman ziekenhuis – verliep perfect. Er waren geen opmerkingen. We willen ook nog onze 120 sponsors bedanken. Ze zijn erg belangrijk voor ons. En onze twintig medewerkers, die alles hebben helpen waarmaken. Dank je.”