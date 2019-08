Dakwerkers redden kat Chanel na drie dagen uit afvalcontainer Christophe Maertens

22 augustus 2019

17u28 19 Ieper Tessa Denys uit Ieper dacht dat haar kat Chanel al drie dagen niet meer naar huis kwam na te zijn gevlucht voor het lawaai veroorzaakt door dakwerken. De 4-jaar oude kattin zat echter al die tijd klem in een container met afval. “Met hulp van de dakwerkers kon Chanel worden gered.”

“Deze week zijn we begonnen aan het vernieuwen van het plat dak van onze woning”, zegt Tessa. “Daarbij wordt nogal wat lawaai geproduceerd en mijn moeder dacht dat onze kat Chanel daardoor al drie dagen niet meer naar huis was gekomen. We wisten niet waar ze was.” Woensdag hoorde Tessa dan plots gemiauw. “Ik ben overal beginnen zoeken: in het tuinhuis en de garage. Voor onze deur staat een container met afval van de werken en daarop ben ik opgeklommen om Chanel te zoeken. De poes was echter nergens te bespeuren.” Tessa ging woensdagavond met een onaangenaam gevoel slapen. “Vanmorgen (donderdag, nvdr) zijn mijn moeder en ik dan opnieuw beginnen zoeken”, aldus Tessa. “Het geluid bleek dan toch uit de container te komen, maar dan helemaal van onderaan.” Samen met dakwerkers Andy en Niels Caesteker van ‘Passie voor renovatie’ begon Tessa alles uit de container te halen. “We moesten alles verleggen en tenslotte kwam er zelfs een schijfmachine aan te pas. We zijn uren met man en macht bezig geweest, tot we plots een wit kopje zagen. Met een koevoet konden we het diertje bevrijden.”

Chanel zag er wat zwart uit, maar ze bleek kerngezond. “Ondertussen is ze alweer aan het eten en speelt ze opnieuw met haar maatje Balou. Ik ben heel blij en ik ben de twee dakwerkers echt dankbaar voor hun hulp bij de reddingsactie.”