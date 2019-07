Daar zijn 200.000 WO I-beeldjes terug in De Palingbeek: permanente installatie van ComingWorldRememberMe geopend Christophe Maertens

10 juli 2019

13u25 5 Ieper In het provinciaal domein De Palingbeek in Zillebeke is de permanente installatie ComingWorldRememberMe (CWRM) geopend. Het is een slotstuk van de tijdelijke tentoonstelling waarvan veel beeldjes werden verdeeld onder geïnteresseerden. 200.000 van die beeldjes dienen voor het nieuwe kunstwerk. “Het maakt nu al deel uit van het collectief geheugen”, zegt kunstenaar Koen Vanmechelen.

Met de opening zetten de provincie en kunstenaar Koen Vanmechelen het verhaal van de tijdelijke en gelijknamige installatie verder. Binnen ComingWorldRememberMe werd vorig jaar de expo ‘600.000 beeldjes – 600.000 namen’ opgezet. Tijdens de WO I-herdenkingsjaren, van 2014 tot 2018, werden workshops en ateliers georganiseerd om de 600.000 beeldjes te laten maken. Elk beeldje staat voor een van de slachtoffers die tijdens de Eerste Wereldoorlog in ons land het leven lieten.

De opbrengst van dat alles ging naar goede doelen in Afrika. Vrijwilligers plaatsten in februari 2018 alle beeldjes op hun plaats in het domein De Palingbeek. De expo kon rekenen op 213.000 bezoekers. Na 11 november 2018 kon iedereen een beeldje ophalen. “Die beeldjes staan nu in vele huiskamers, die op die manier allemaal een beetje een museum zijn geworden”, zegt kunstenaar Koen Vanmechelen, die het hele project bedacht.

Oerei verplaatst

Met 200.000 van die beeldjes - die al die tijd in een loods werden opgeslagen - werd een permanente expo gemaakt. Ook het grote oerei, dat in de oorspronkelijke installatie centraal stond, staat opnieuw in het midden. Het grote ei moest met een grote kraan worden verplaatst, omdat het niet op zijn oorspronkelijke plaats, een natuurgebied, kon blijven staan. De nieuwe installatie ligt in een groene zone, net naast de oprit van de parking. De provincie West-Vlaanderen investeerde 177.317 euro in de installatie en de bijhorende omgevingswerken.

Wereldkaart

“Uit het grote ei ‘rollen’ de beeldjes op een organische manier, bijna als tijdens een geboorte”, zegt Koen Vanmechelen. “De sculpturen zijn de kinderen van een gescheurde wereld. Het geheel vormt de wereldkaart, alle continenten zijn met elkaar verbonden. De beeldjes zelf vormen de sokkel. Ze ondersteunen elkaar, staan op elkaars schouders, de groten schragen de kleintjes.”

Stuk voor stuk zijn de beeldjes – en de slachtoffers waarvoor ze staan – ambassadeurs van de onuitroeibare hoop op een andere en betere wereld. Wat kapot is, kan worden hersteld Koen Vanmechelen

De kunstenaar zegt dat we het moederei kunnen zien als de massa, de beeldjes als energie die uitwaaiert naar en over de wereld. “Stuk voor stuk zijn de beeldjes – en de slachtoffers waarvoor ze staan – ambassadeurs van de onuitroeibare hoop op een andere en betere wereld. Wat kapot is, kan worden hersteld.”

We moeten de geschiedenis nog wat tijd geven om te beseffen wat voor een huzarenstukje we hier met ComingWorldRememberMe hebben neergezet Jurgen Vanlerberghe

Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor Milieu, Landschap en Natuur, zegt dat ComingWorldRememberMe het grootste project ooit in Vlaanderen is waar mensen aan hebben deelgenomen. “We moeten de geschiedenis nog wat tijd geven om te beseffen wat voor een huzarenstukje we hier hebben neergezet”, aldus de gedeputeerde.