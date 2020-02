Cursisten ‘Nederlands voor anderstaligen’ brengen toneelstuk ‘Tijdreiscongres’ Christophe Maertens

20 februari 2020

10u12 0 Ieper Elf cursisten ‘Nederlands voor anderstaligen’ van cvo Miras spelen op 26 mei in CC Het Perron het toneelstuk ‘Tijdreiscongres’. Aan het stuk doen mensen mee uit onder meer Oekraïne, Congo, China, Rusland en Syrië. “Op een internationaal congres over tijdreizen komen mensen van over de hele wereld bijeen. Ze verzeilen in absurde situaties”, aldus regisseur Sophie Cocheteus-Depraeter.

Vzw Celestial Mekaniks en het centrum voor volwassenenonderwijs (cvo) MIRAS slaan de handen in elkaar om 11 anderstalige nieuwkomers de kans te bieden om op een creatieve manier Nederlands te leren.

Toneelklas

Het artistiek en educatief project wil de kennis van de Nederlandse taal, het integratieproces en het welbevinden van de anderstalige nieuwkomers bevorderen. “Ik woon nu twee jaar in België en oefen elke dag mijn Nederlands. Ik ben blij dat Belgen mij na twee jaar kunnen begrijpen. Door de toneelklas en dit theaterproject wil ik nog beter Nederlands leren en meer sociale contacten leggen,” zegt cursiste Melinda uit Hongarije. Aan het stuk doen mensen mee van alle leeftijden en met een uiteenlopende beheersing van het Nederlands. “Ze willen elk met hun eigen talent een divers publiek boeien en tonen tot wat ze in staat zijn”, klinkt het.

Twee theaterprojecten

De tekst werd geschreven door Jeroen Theunissen, auteur van verschillende romans en theaterstukken bij professionele gezelschappen. ‘Tijdreiscongres’ is het derde theaterproject van vzw Celestial Mekaniks, in een originele regie van Sophie Cocheteux-Depraeter. Sophie realiseerde eerder twee theaterprojecten met anderstalige migranten, Ezelsbrug (2017) en Orakel (2018). Het stuk wordt niet alleen in Ieper gebracht, maar ook in Waregem, Kortrijk en Oostende. De voorstelling start om 20 uur en tickets kosten 6 euro. (CMW)