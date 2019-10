Cultuurraad zoekt kandidaat voor een ‘Goliath’ Christophe Maertens

22 oktober 2019

16u19 0 Ieper De Ieperse Cultuurraad reikt elk jaar een ‘Goliath’ uit, een onderscheiding voor een persoon of een culturele vereniging met een bijzondere of uitzonderlijke verdienste op vlak van cultuur in Ieper. Er wordt kandidaten voor dit jaar gezocht.

“Het kan gaan om een uitzonderlijke artistieke of culturele activiteit, een bijzondere prestatie of een verdienste gedurende verschillende jaren””, aldus de cultuurraad. De Cultuurraad Ieper is al vijftig jaar een thuis voor Ieperse cultuurverenigingen en -deskundigen, een plaats voor overleg, inspraak en participatie voor en door alle cultuurzielen.“Elke Ieperling of Ieperse vereniging kan een verdienstelijke persoon of vereniging voordragen. Gemotiveerde kandidaturen voor de Goliath kan je indienen tegen 1 december bij het secretariaat van de cultuurraad t.a.v. de voorzitter, Ter Waarde 1, 8900 Ieper of via mail cultuurraad@ieper.be.” Het volledig reglement staat op de website van de stad.