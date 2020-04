Covid-19 treft ook Ieperse rusthuizen: verschillende besmettingen en één overlijden Christophe Maertens

10 april 2020

13u25 180 Ieper Ook in Ieperse rusthuizen is Covid-19 binnengedrongen. In Sint-Jozef is een bewoner, die al ziek was, gestorven aan het virus. In totaal werd in het rusthuis bij twintig mensen een besmetting vastgesteld. In Wintershove in Vlamertinge zijn ook mensen besmet, ook onder het personeel.

“Er werd begin deze week een besmetting vastgesteld in de afdeling met dementerende bewoners”, zegt directeur Hilde Hemelsoen van Huize Sint-Jozef op de Meenseweg in Ieper. “Hoewel wij nog geen testkits hebben gekregen, laten we bij de minste twijfel bewoners testen. We zijn daar vlug mee begonnen, zodat we snel maatregelen konden nemen, zoals het oprichten van een quarantaine-afdeling.”

Familie op de hoogte gebracht

Ondertussen blijken twintig mensen besmet. Eén bewoner is overleden en een bewoner verblijft in het ziekenhuis. Achttien bewoners verblijven op de corona-afdeling van het rusthuis. De bewoner die overleden is, was palliatief en dus al fel verzwakt. “Er zijn verder vijf bewoners met een vermoeden van besmetting en die werden in preventieve isolatie geplaatst op de quarantaine-afdeling. Alle bewoners en de familieleden zijn persoonlijk op de hoogte gebracht. We doen er alles aan om verdere verspreiding te voorkomen”, verzekert de directeur.

Ook personeel besmet

In Wintershove in Vlamertinge zijn ook besmettingen vastgesteld, niet alleen bij bewoners, maar ook bij personeel. “Sinds de uitbraak worden we dagelijks geconfronteerd met wijzigende maatregelen op vlak van bezoek, op vlak van materiaal of op het vlak van testen”, zegt directeur Bart Man. “Wintershove heeft alle richtlijnen steeds strikt opgevolgd, wat niet altijd makkelijk was naar bewoners, familie en personeel toe. Ondanks alle inspanningen zijn bij ons bewoners en medewerkers besmet geraakt. Onder het personeel is gelukkig niemand ernstig ziek geweest. Bij de bewoners moeten we vaststellen dat een aantal mensen toch sterk verzwakt zijn. Eén bewoner is overleden, waarbij we vermoeden dat de infectie als bepalende factor sterk zal meegespeeld hebben.”

Tests

Wintershove werd geselecteerd door de overheid om bewoners en medewerkers te laten screenen. “De tests worden allemaal voor zaterdagmiddag afgenomen”, verduidelijkt de directeur. “We hopen volgende week de eerste resultaten te mogen ontvangen. Samen met alle medewerkers gaan wij tot het uiterste om de mensen in de beste omstandigheden te verzorgen, proberen we iedereen van de familie te woord te staan, zelfs met een kleiner team.”

Veel steun van families

In Huize Zonnelied werden nog geen bewoners positief getest. “Toch beseffen we dat ook wij kwetsbaar blijven”, zegt Nathalie Caron, directeur bewonerszorg en logistiek. “Van bij de minste twijfel worden alle preventieve maatregelen ingezet. Van bij het begin hebben we strikt alle richtlijnen van de overheid opgevolgd, ook al was dit niet altijd even makkelijk. We zijn onze medewerkers uitermate dankbaar voor de vele inspanningen die ze dagelijks leveren om het wonen en leven in Huize Zonnelied zo aangenaam mogelijk te maken. Van de families krijgen we veel steun en warmte.”

Huize Zonnelied werd geselecteerd als testvoorziening om alle bewoners te testen. Ondertussen is twee derde van de tests afgenomen en volgt zaterdag de laatste afname. De resultaten worden volgende week verwacht.