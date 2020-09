Coronavirus stopt Tooghedagen niet, organisatie neemt extra maatregelen om veiligheid te garanderen Christophe Maertens

03 september 2020

18u51 0 Ieper In Ieper en de deelgemeenten vinden van 11 tot 14 september de jaarlijkse Tooghedagen plaats. Er worden extra maatregelen genomen om de veiligheid van shoppers te garanderen.

Ondanks de coronacrisis vinden de Tooghedagen toch plaats, maar de vzw Centrummanagement Ieper neemt dit jaar extra maatregelen om alles coronaproof te laten verlopen. Zo worden er ontsmettingszuilen geplaatst en wijzen stewards de shoppers op de looplijnen en de mondmaskerplicht in de Ieperse binnenstad.

De Tooghedagen staan gepland van 11 tot 14 september. De start van het nieuwe schooljaar is het moment bij uitstek om kennis te maken met de nieuwe collecties bij de Ieperse handelaars. Dat kan op zaterdag 12 en zondag 13 september. Extra standhouders zijn dit jaar niet toegelaten. Wel van de partij is het autosalon op de Grote Markt, weliswaar dit jaar in een lightjasje.

Bereikbaarheid

Sinds enkele jaren komen de handelaars van de Boter-, Boomgaard-, Diksmuide-, Menen- en Tempelstraat al op vrijdag vanaf 14 uur de straat op om hun waren aan te prijzen. Ze worden hierin gevolgd op zaterdag vanaf 9 uur en op zondag vanaf 12 uur door hun collega’s van het Vandenpeereboomplein, de Rijsel- en Stationsstraat en de Grote Markt. Dankzij deze dubbele regeling op vrijdag blijft het centrum de hele dag zowel met de wagen als met het openbaar vervoer bereikbaar. Vlot parkeren kan op het Sint-Maartensplein, bereikbaar via de S. de Volsberghe- en de Deken Delaerestraat, de Esplanade, het Colaert- en Stationsplein, de Kolve, de Oudstrijderslaan, het stedelijk sportcentrum of op een van de randparkings.