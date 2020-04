Coronavirus noopt organisatoren tot annuleren 49ste '100 km van Ieper' Christophe Maertens

07 april 2020

10u08 0 Ieper De organisatoren van de ‘100 km van Ieper’ melden met heel veel spijt in het hart dat er dit jaar geen 49ste wandeldriedaagse wordt georganiseerd.

“In de huidige omstandigheden is het voor onze club onmogelijk om verder te gaan met de voorbereidingen met het risico uiteindelijk toch niet te kunnen of mogen organiseren op 22, 23 en 24 mei”, klinkt het. “De gezondheid van iedereen komt op vandaag op de eerste plaats! We kijken met alle leden en medewerkers van onze club nu al uit naar volgend jaar waar de 49ste editie van de ‘100 km van Ieper’ zal plaatsvinden op 14, 15 en 16 mei 2021.” Extra info: www.100km.be.