Coronavirus noopt Ieperse tot snellere terugkomst uit China Christophe Maertens

02 februari 2020

08u58 0 Ieper De Ieperse Ines Scheldeman (22) wou normaal afgelopen vrijdag uit China terugkeren, waar ze als studente aan een uitwisselingsproject deelnam. Het coronavirus deed haar echter een paar dagen vroeger op het vliegtuig richting België stappen. “Ik was niet bang van het virus, maar vreesde wel vast komen te zitten in de stad.”

Ines is studente communicatiemanagement aan de Arteveldehogeschool in Gent en trok in het najaar naar China voor een uitwisselingsprogramma. “Ik wou naar Azië en twijfelde tussen Korea en China”, zegt Ines. “Het is tenslotte de stad Hangzhou in China geworden.” Daar liep ze school aan de Communication University of Zhejang. “Zhejang ligt op zo’n 750 kilometer van de stad Wuhan, waar het virus uitbrak.”

“In het beging dat het virus opdook, was er niet meteen paniek”, zegt Ines. “Toen ik echter terug kwam van een vakantie aan zee was het plots wel heel zichtbaar. Er waren controles in de metro en iedereen moest mondmaskers dragen. Bij het binnengaan van onze school, werd de temperatuur opgenomen. Kort daarop mochten de studenten het schoolgebouw niet meer buiten. Het openbaar leven in de stad viel volledig stil en winkels bleven dicht. Toch leek het allemaal nog mee te vallen. Ik denk dat hier in België enkele de extreme beelden in de media kwamen.”

In samenspraak met de Artevelde Hogeschool besloot Ines echter een week vroeger naar huis te komen. “Bang was ik niet echt, maar ik vreesde vast te komen zitten in de stad door een lockdown.” De Arteveldeschool betaalde een terugreisticket. “Als ik zou hebben gebleven, zou dat op mijn eigen verantwoordelijkheid zijn geweest. Trouwens, zoveel heb ik niet gemist. De lessen waren al voorbij. Ik had wel graag nog het Chinees nieuwjaar meegepikt. Ook mijn familie hier in Ieper begon wat ongerust te worden.”

Eenmaal in België werd de studente opgevangen in haar school. “Ik kreeg het advies om naar een dokter te gaan meteen als ik iets voel”, aldus de studente. “Maar ik voel mij kerngezond.” Zaterdag was Ines alweer actief bij de Chiro.

Het virus zelf is ondertussen een internationale noodsituatie geworden. Zaterdag waren al bijna 12.000 mensen besmet en steeg het dodental tot 259. In ons land is nog niemand besmet. Er werden al 15 stalen onderzocht, maar die waren allemaal negatief. Ondertussen heeft ook het Jan Yperman Ziekenhuis maatregelen genomen tegen het virus.