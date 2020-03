Coronavirus houdt Last Post niet tegen: “Als het moet, spelen we zonder publiek” Christophe Maertens

12 maart 2020

16u20 110 Ieper Corona of geen corona, de Last Postplechtigheid blijft plaatsvinden. De Last Post Association houdt zich echter wel aan de voorschriften van de overheid. “We hebben dagelijks geen duizend bezoekers en het gaat om een buitenactiviteit. Maar als het moet, spelen we zonder publiek.”

Hoteluitbaters in Ieper kregen de voorbije dagen regelmatig de vraag van toeristen of de Last Postplechtigheid nog zal plaatsvinden. “Dat doet ze inderdaad”, verzekert voorzitter Benoit Mottrie van de Last Post Association. “De plechtigheid lokt dagelijks vijfhonderd mensen per avond, wat dus maar de helft is van de toegelaten duizend bezoekers. Bovendien gaat het om een korte buitenactiviteit.”

Toch vraagt de Last Post Association met aandrang dat iedereen die zich ziek voelt niet zou komen kijken naar de ceremonie. “Ook vragen we dat mensen maximaal de richtlijnen van de overheid volgen.”

Maar één onderbreking

De afgelopen dagen was alvast niets te merken van een lagere publieksopkomst. Woensdagavond kwamen nog zeven bussen met scholieren - zowel Britten, Nederlanders en Belgen - naar Ieper afgezakt. “We volgen de situatie op de voet. Mochten er strengere regels komen, dan spelen we desnoods zonder publiek, na overleg met de burgemeester”, gaat de voorzitter verder.

In de loop van haar bestaan is de Last Post alleen onderbroken geweest tijdens de bezetting van Ieper door de Duitsers tussen mei 1940 en 6 september 1944. De plechtigheid werd in die periode een keer per week in Engeland gehouden. Na de bezetting kwam de ceremonie terug naar Ieper.

De begraafplaatsen, monumenten en kantoren van de Commonwealth War Graves Commission blijven nog gewoon open. “We hebben een gezondheidsdepartement dat zich over de toestand buigt”, reageert woordvoerder Louise Dujardin. “We houden de situatie constant in de gaten.”