Coronacrisis toont belang van voedselproductie dicht bij huis aan Christophe Maertens

29 mei 2020

20u12 1 Ieper De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de korte keten, zoals lokale hoevewinkels, aan populariteit wint. Dat zei landbouwer Philip Fleurbaey uit Ieper die vrijdagavond het bezoek kreeg van minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V).

Uit onderzoek blijkt dat de coronacrisis de verkoop van de korte keten sterk stimuleerde. Veel Vlamingen (her)ontdekken in eigen buurt een lokale hoevewinkel en kopen daar vers voedsel. “De voorbije 2 à 3 maanden waren heel druk in onze hoevewinkel, veel drukker dan de voorgaande voorjaren”, zegt Nancy Sercu, die samen met haar man Philip Fleurbaey op hun hoeve Zuid-Bellegoed in Ieper een winkel uitbaat. “Het was echter ook een zeer inspannende periode, want heel wat ‘normale’ zaken moesten we herplannen door de coronamaatregelen. Maar wij zijn blij dat heel wat klanten onze inspanningen weten te waarderen. Hopelijk blijven ze dat na de crisis nog doen.”

“Tijdens de crisis is duidelijk gebleken dat de landbouwsector onmisbaar is”, aldus minister van Landbouw Hilde Crevits. “Dag in, dag uit zijn ze blijven werken om ons van alle dagen van vers en lokaal voedsel te voorzien. De crisis heeft er echter voor gezorgd dat de korte keten aan populariteit wint en dat vertaalt zich in het succes van de hoevewinkels. Er komen echter nog heel wat andere uitdagingen op de boeren af, zoals de droogte.”