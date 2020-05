Corona zorgt voor een primeur in Ieper: voor het eerst een digitale gemeenteraad Christophe Maertens

05 mei 2020

15u30 4 Ieper Net als in veel andere steden en gemeenten vond er in Ieper geen normale gemeenteraad plaats door de coronacrisis. De gemeenteraadsleden moesten voor hun computerscherm kruipen om deel te kunnen nemen aan de raad, die op zich tamelijk vlot verliep. De digitale gemeenteraad was een primeur voor de stad.

“Vreemde tijden nopen ons tot bijzondere maatregelen, waardoor wij nu een digitale gemeenteraad doen”, aldus voorzitter Ann-Sophie Himpe bij aanvang van de speciale zitting. De voorzitter riep bij aanvang de namen af van iedereen af, waarop de leden hun aanwezigheid moesten bevestigen. Raadslid Peter De Groote (CD&V) bleek even spoorloos bij de start, maar hij dook vlug weer op. Enkel wanneer de raadsleden aan het woord waren, mochten ze hun camera en microfoon inschakelen. De spreektijd was beperkt tot 2 minuten, waarop de voorzitter sterkt toezicht hield. In totaal stonden er 23 punten op de agenda en een vijftal punten op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Ook waren er enkele vragen vanuit de oppositie.