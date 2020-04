Corona stopt de lente niet: Mooie bloemenpracht in Ieper Christophe Maertens

20 april 2020

18u02 0 Ieper Op verschillende plaatsen in Ieper is het maar al te duidelijk: de lente is in het land. Ook in het Astridpark, waar heel wat tulpen in bloei staan, is dat het geval.

Het is jammer dat momenteel niet veel mensen – in ieder geval geen toeristen – kunnen genieten van de vele bloemen die in Ieper in bloei staan. Dat is onder andere het geval in het Astridpark in de buurt van de Sint-Maartenskathedraal. In het midden van het park staan heel wat tulpen in bloei. Toch de moeite om even een blik te gaan werpen.