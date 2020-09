Corona in de Ieperse scholen: drie klassen Immaculata in quarantaine Christophe Maertens Erik De Block

16 september 2020

15u20 0 Ieper In de middelbare school Immaculata in Ieper zijn er momenteel drie klassen in quarantaine. Het gaat om klassen uit het 2de, 3de en 4de jaar. In elk van die klassen zit een leerling die besmet raakte. In enkele andere Ieperse scholen blijft het aantal besmettingen beperkt.

“Waar die leerlingen de besmettingen opliepen, dat weten we niet”, zegt directeur Jan Vannobel. “Alle leerlingen in de betrokken klassen werden getest en bleken negatief. Ze moeten echter thuis blijven tot ze een tweede negatieve test hebben afgelegd. Voor die jongeren is dat best frustrerend.” Voor de jongeren die thuis zitten, werd ondertussen afstandsonderwijs opgestart. “Gelukkig hebben we op dat vlak al wat ervaring van vorig jaar”, zegt de directeur. “Het wordt lastiger als er slechts een leerling van een bepaalde klas alleen in quarantaine moet. We denken eraan om dan een camera in de klas te monteren, zodat die kan meevolgen. Het probleem is dat er dan wel geen interactie is.” Voor de directie en het lerarenkorps is het in ieder geval een hele opgave om alles rond corona geregeld te krijgen. “Je bent er een hele dag mee bezig. Ik hoop dat het niet het hele schooljaar zo doorgaat.”

Klaslokaal

Ook in het college worden in de klassen camera’s opgehangen. “We laten het afstandsonderwijs niet los, in ieder geval dit schooljaar niet. Het aankopen en installeren van de camera’s vergt een flinke hap uit ons budget, maar ik denk dat we moeten blijven inzetten op deze vorm van onderwijs. Toch ben ik van mening dat er nog best les wordt gegeven in een klaslokaal, maar de omstandigheden zijn er nu eenmaal”, zegt directeur Frank Hosten. In het college zijn enkel nog enkele leerlingen thuis omdat in hun omgeving iemand besmet raakte met COVID-19. De leerling die eerder positief tekende is ondertussen ‘genezen’ en zit opnieuw op de schoolbanken. Ook zijn klasgenoten die in quarantaine moesten, zijn na twee testen – allemaal negatief – opnieuw op school. In de Heilige Familie zijn geen nieuwe gevallen opgedoken. “Bij ons was er een leerling positief en die zit, samen met de mensen met wie hij vermoedelijk in contact kwam, in quarantaine”, aldus directeur Hans Debel.