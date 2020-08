Corona houdt nieuwe uitbaters café De Torrepoort niet tegen: “Deuren open, want goesting is groot” Christophe Maertens

07 augustus 2020

15u06 0 Ieper In volle coronatijden een café openen, het is niet zonder risico. Gaetan Haezebrouck (53) en Marc Durieu (58) lieten zich echter niet tegenhouden door het virus en zijn sinds kort achter de toog van café De Torrepoort in Ieper te vinden.

Pas een jaar geleden sloten Gaetan en Marc na een loopbaan in de horeca de deuren van hun café ’t Suikerfabriekje in Elverdinge. Marc ging aan de slag als chauffeur in het ziekenvervoer en Gaetan als poetsvrouw. “Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan”, zegt Marc, die de broer is van voormalig Iepers procureur des konings Christine Durieu. “Op een bepaald moment vroeg mijn vrouw of ik niet opnieuw zin had een café te openen. Ik had inderdaad al een tijdje goesting en ik was blij dat ook Gaetan er zo over dacht.”

Brouwerij Vermeulen

Het koppel kwam te weten dat het café Torrepoort in de Torrepoortwijk na een faillissement zonder uitbater zat. “We zijn een paar keer komen kijken, maar aanvankelijk zagen we af van ons plan”, zegt Marc. “Er moesten te veel aanpassingen gebeuren in het pand. De eigenaars, Eliane Thevelein en Charles Vermeulen van brouwerij Vermeulen, hoorden dat wij geïnteresseerd waren en ze belden ons op. Ze hebben geluisterd naar onze opmerkingen en we kwamen tot een akkoord.”

“We zijn blij dat we de stap hebben gezet”, zegt Marc. “Veel mensen stelden zich luidop vragen, maar dat was ook het geval toen er niet meer mocht worden gerookt op café. Toen werd gevreesd dat het gedaan was met de horeca en niets bleek minder waar. Ook dit zal wel weer voorbijgaan.”

Café De Torrepoort aan de Lindendreef in Ieper is open vanaf 10 uur. Op woensdag en op zondagnamiddag is de horecazaak gesloten.