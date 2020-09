Corneelkring Brielen stelt voorstelling uit naar voorjaar 2021: “Het is te complex om alles coronaproof te organiseren” Christophe Maertens

07u50 0 Ieper De Corneelkring Brielen had de bedoeling om eind november, begin december het stuk ‘Voor alles is er een tijd’ te brengen, maar verplaatst alles naar het voorjaar van volgend jaar. “Het is te complex om in het OC Den Briel alles coronaproof georganiseerd te krijgen.”

Corneelkring Brielen was volop aan het repeteren voor het eerste stuk van het nieuwe theaterseizoen: ‘Voor alles is er een tijd’ van Luc van Balberghe in een regie van huisregisseur Piet Lesage. De kring had aanvankelijk een ander stuk voor ogen, maar Piet Lesage koos voor een stuk dat gemakkelijker coronaproof konden worden gebracht. ‘Voor alles is er een tijd’ is immers een opeenvolging van monologen, terwijl het toch een verhaal vormt. Desalniettemin moet de voorstelling worden uitgesteld.

De première was voorzien op zaterdag 28 november, maar die wordt verplaatst naar het voorjaar van volgend jaar. “Het blijkt dat het te complex is om in het OC Den Briel alles coronaproof georganiseerd te krijgen. We hopen dat alles in het voorjaar wel kan plaatsvinden.” Meer info via www.corneelkring-brielen.be.