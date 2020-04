Commotie rond logo IEPER2030: “We wisten niet dat op het gebruik van de klaprozen een exclusief gebruik staat” Christophe Maertens

30 april 2020

16u11 1 Ieper De nieuwe partij IEPER2030 moet op zoek naar een nieuw logo. Er kwam kritiek uit de hoek van het IFFM over het gebruik van twee klaprozen in het partijlogo.

De nieuwe Ieperse partij IEPER2030 kwam in de plaats van de Ieperse Vlaams Belang-fractie na een vertrouwensbreuk met het nationaal bestuur. De nieuwe partij, die zich wil focussen op het reilen en zeilen in de stad Ieper, lanceerde naast een nieuwe naam een nieuw logo. Daarin staan twee klaprozen verwerkt en dat stoot op kritiek. “Hoewel we dit symbool gebruikten om de gruwel en zinloosheid van een oorlog nooit te vergeten en voor de gesneuvelde soldaten, merken we dat dit anders geïnterpreteerd wordt”, zegt Nancy Six van IEPER2030.

Verdraagzaamheid

De kritiek op de klaprozen komt vanuit het In Flanders Fields Museum. “Best wel verrassend”, aldus Six, “en dat in Ieper waar men vrede en verdraagzaamheid hoog in het vaandel draagt. We wisten niet dat op het gebruik van de klaprozen een exclusief gebruik staat, waar democratisch verkozen politici geen gebruik van mogen maken.”

Na beraad besloot de partij af te stappen van de klaproos. “Omdat we als IEPER2030 staan voor de verbinding en toekomstgericht willen werken. Het was geen eenvoudige beslissing. Als nieuwe partij hadden we drukwerk en bedrukt promotiemateriaal besteld. Als nieuwe partij willen we met een positief verhaal komen waar het welzijn van de Ieperse burgers vooropstaat. Momenteel zijn we nog aan het brainstormen hoe we de verandering van ons logo zullen aanpakken.”

Geen exclusief gebruiksrecht

“Het klopt dat er enige bezorgdheid was bij de medewerkers van het IFFM rond het nieuwe logo”, zegt schepen van Musea Dimitry Soenen (N-VA). “Het museum vroeg zich af of dit meer dan honderd jaar oude symbool niet tot de exclusieve sfeer van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog kan behoren. Het IFFM die ook de poppy in zijn logo heeft, wilde duidelijk stellen dat het op geen enkele manier betrokken is noch wil zijn bij deze politieke formatie, de keuze van haar symbolen of haar ideeën. Omdat dit bij de medewerkers van het museum zo gevoelig lag, heb ik raadslid Six aangesproken en haar deze bekommernissen uitgelegd. Ik ben blij dat het raadslid de moedige beslissing nam om deze symbolen uit het logo te halen. Dit zal zowel bij de medewerkers van het museum als bij vele Ieperlingen positief worden onthaald. Verder denk ik niet dat er een exclusief gebruiksrecht kan geclaimd worden op de afbeelding van een klaproos.”

Geen politieke organisatie

In communicatie was ook sprake dat de Commonwealth War Graves Commission (CWGC) aanstoot zou nemen aan de klaprozen in het logo, maar dat blijkt niet te kloppen. “Het is zo dat wij over dit onderwerp niet gecontacteerd zijn geweest en dan ook geen standpunt hebben ingenomen. We zijn geen politieke organisatie en zouden ook nooit publiekelijk commentaar geven op een politieke kwestie”, aldus woordvoerster Louise Dujardin.