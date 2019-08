Exclusief voor abonnees Commonwealth War Graves Commission: “Vooral de persoonlijke verhalen maken het zo boeiend” Christophe Maertens

08 augustus 2019

11u55 2 Ieper De afgelopen vier jaar leverde de Commonwealth War Graves Commission (CWGC) een grote bijdrage tot het slagen van de herdenkingsplechtigheden rond 100 jaar Eerste Wereldoorlog. De organisatie zorgt ervoor dat haar begraafplaatsen er piekfijn bijliggen en dat niet alleen voor koninklijk bezoek, maar voor iedereen die de oorlogsbegraafplaatsen- en monumenten bezoekt. De commissie is actiever dan ooit, maar het vele werk blijft een beetje onzichtbaar voor het grote publiek. Wie zijn de mensen achter de CWGC en wat doen ze precies? Vandaag laten we Marleen Devos aan het woord, die in het informatiecentrum aan de slag is.

Marleen Devos (55) uit Ieper werkt sinds juli 2018 in het informatiecentrum van de Commonwealth War Graves Commission in de Menenstraat in Ieper. Daarvoor was ze al in dienst van de commissie, maar hield ze zich vooral bezig met het digitaliseren van personeelsdossiers. “Hier is mijn taak vooral om bezoekers informatie te geven”, legt Marleen uit. “Veel mensen zijn op zoek naar een ver familielid waarvan ze de grafsteen graag zouden zien. Samen met hen ga ik dan op speurtocht. Op welke begraafplaats ligt hun familielid en hoe raken ze daar? Vaak krijg ik ook vragen over CWGC-begraafplaatsen in andere landen, zoals bijvoorbeeld Polen, Duitsland of Frankrijk. We krijgen meestal Britten, Australiërs en Nieuw-Zeelanders over de vloer, maar ook Belgen springen wel eens binnen. Bezoekers kunnen zelf opzoekingen doen op de verschillende tablets. Samen met mijn collega Hannes staan we hen bij waar nodig.”

