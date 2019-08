Exclusief voor abonnees Commonwealth War Graves Commission, op bezoek bij de steenkapper: “Niet om ter snelst iets afwerken, wel om ter mooist” Christophe Maertens

06 augustus 2019

16u59 0 Ieper De afgelopen vier jaar leverde de Commonwealth War Graves Commission (CWGC) een grote bijdrage tot het slagen van de herdenkingsplechtigheden rond 100 jaar WO I. De organisatie staat ervoor in dat haar begraafplaatsen er piekfijn bijliggen en dat niet alleen voor koninklijk bezoek, maar voor iedereen die een oorlogskerkhof een blik gunt. De commissie is actiever dan ooit, maar het vele werk blijft een beetje onzichtbaar voor het grote publiek. Wie zijn de mensen achter de CWGC en wat doen ze precies? We volgen het werk van een steenkapper van het Works Departement, de mensen die een hamer en beitel gebruiken. Het motto daarbij is: ‘Niet om ter snelst iets afwerken, maar om ter mooist’.

Nadat de sites waren gebouwd, moest ook alles netjes en onderhouden blijven. De CWGC nam daarvoor mensen in dienst en stelt ondertussen honderden ambachtslui te werk. Het gaat vooral om steenkappers en tuinmannen, maar er zijn ook schilders, timmerlui en smeden aan de slag. Op de CWGC Buttes New British Cemetery Polygon Wood aan het Polygoonbos in Zonnebeke treffen we steenkapper Jody Lamerand (30) uit Zillebeke aan. Hij werkt bij het departement Works. Die afdeling staat in voor het onderhoud en herstel van de stenen en de monumenten. De gemiddelde duur om een grafsteen compleet opnieuw te graveren, is ongeveer een uur.

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis