Commonwealth War Graves Commission (CWGC) opent nieuw bezoekerscentrum in Frankrijk Christophe Maertens

04 november 2019

20u41 2 Ieper De Commonwealth War Graves Commission (CWGC) heeft in het Franse Beaurains een nieuw bezoekerscentrum geopend. Bezoekers kunnen er een blik achter de schermen werpen van de organisatie. “Ik ben blij dat we nu de vaardigheden, de toewijding en het vakmanschap van ons team kunnen delen met het publiek.”

Het nieuwe centrum van de organisatie bevindt zich in het Franse Beaurains, in de buurt van Arras. “De buitengewone rol van de CWGC medewerkers in het bergen en herbegraven van gevonden oorlogsslachtoffers is een kernelement van dit nieuwe bezoekerscentrum”, aldus Geert Bekaert, directeur voor centraal West-Europa bij de CWGC. “Hoewel het zoeken naar stoffelijke resten in de slagvelden kort na de tweede Wereldoorlog werd gestaakt, blijft het landschap een sprekende herinnering aan de menselijke kost van de wereldoorlogen. Wanneer stoffelijke resten worden ontdekt, snelt het opgravingsteam van de CWGC naar de site om het slachtoffer en bijkomende vondsten te bergen en rapporteren, opdat de identiteit van het individu eventueel zou kunnen worden onthuld.”

In de afgelopen jaren nam het aantal vondsten toe. Dat vooral naarmate dorpen en steden zich verder ontwikkelen op de voormalige slagvelden. Momenteel behandelt de Commonwealth War Graves Commission zo’n 40 bergingsdossiers per jaar. Een dossier kan betrekking hebben op het lichaam van één of meerdere soldaten.

4.300 jaar

“Ondanks dat het drukker is dan ooit, zou het aan dit huidige tempo nog steeds 4.300 jaar duren vooraleer het opgravingsteam alle vermisten zou kunnen bergen – een gruwelijke herinnering aan de enorme omvang van de gesneuvelden”, aldus de directeur. Na een gedetailleerd identificatieonderzoek door de Gemenebest regeringen worden soldaten met volle militaire eer begraven in de meest geschikte CWGC begraafplaats, of ze nu konden worden geïdentificeerd of onbekend blijven. Ze worden begraven op de dichtstbijzijnde begraafplaats, zodat soldaten die samen vochten en stierven, tot in de eeuwigheid samen worden begraven en herdacht.

Bergen en herbegraven is slechts één aspect van het nieuwe centrum. “Voor het eerst kunnen bezoekers de bekwame vakmensen van de Commissie aan het werk zien. Ze kunnen hun werkplaatsen bezoeken en van dichtbij observeren hoe zij zorgen voor enkele van ‘s werelds meest bekende begraafplaatsen en gedenktekens. Het bezoekerscentrum wil een beter inzicht geven in het werk van de organisatie die de 1,7 miljoen mannen en vrouwen van de Commonwealth herdenkt die tijdens de twee wereldoorlogen zijn omgekomen. Op één locatie wordt samengevat welk werk er schuilt achter het beheer van 23.000 begraafplaatsen en monumenten.”

“Al meer dan 100 jaar zorgt de CWGC voor onze oorlogsslachtoffers”, zegt Geert Bekaert. “Ik ben blij dat we nu de vaardigheden, de toewijding en het vakmanschap van ons fantastische team, dat aan het Westelijk Front en over de hele wereld werkt, kunnen delen met het publiek. We hopen dat vooral jonge mensen inspiratie zullen halen uit dit buitengewone werk.”

Restauratietechnieken

“Tijdens hun tour kunnen bezoekers zien hoe een gespecialiseerd team met behulp van 21e-eeuwse technologie de persoonlijke inscripties en regimentsbadges op onze iconische grafstenen graveert, zodat de namen van de soldaten leesbaar blijven”, zegt de directeur. “Een bekwaam team van smeden, steenhouwers, timmermannen en tuinmannen lichten de gebruikte restauratietechnieken toe. Ze tonen hoe ze instaan voor het behoud van de kenmerken die eigen zijn aan de CWGC site.” Naast het uitlichten van de verantwoordelijkheden van de CWGC in West-Europa, belicht de CWGC Experience ook het werk van de organisatie in Afrika, Azië, Australië, Oost-Europa en Amerika. Het bezoekerscentrum geeft uitleg over de verschillende uitdagingen die de verschillende continenten met zich mee brengen, alsook de impact van de klimaatveranderingen.”

De CWGC-Experience werd op 26 juni 2019 voor het grote publiek geopend. Het centrum is te vinden in de 5-7 Rue Angele Richard CS10109, 62217 Beaurains, Frankrijk. Geopend van maandag tot vrijdag van 10 uur tot 16 uur. Het is gesloten in het weekend, op Franse feestdagen en in december en januari voor onderhoud. Op 11 november is het bezoekerscentrum ook uitzonderlijk open, met exclusieve begeleide rondleidingen.