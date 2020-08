College Ieper is partnerschool Toelatingsexamen arts en tandarts: “Heel trots dat we de kandidaten hier mogen verwelkomen” Christophe Maertens

14u53 0 Ieper De toelatingsexamens voor arts en tandarts vinden dit jaar niet op één centrale plek plaats, maar worden gespreid over verschillende locaties in Vlaanderen. In het college in Ieper werden kandidaten-arts het vuur aan de schenen gelegd.

“Voor de toelatingsexamens schreven zich in totaal 5.000 studenten in”, aldus Cynthia Van Gheluwe, lerares Nederlands en Duits in het college. “Die mensen zijn verdeeld over 105 examenlocaties. Dit jaar worden de examens voor het eerst digitaal afgenomen.” Aan het examen in Ieper mocht niemand deelnemen die in het college school liep. “De organisatoren van de proeven willen absoluut vermijden dat iemand bevoordeeld wordt”, aldus de leerkracht, die tot verantwoordelijke van de Ieperse site werd benoemd. “Ik heb vijf toezichters onder mij, die alles een beetje in goede banen helpen leiden.”

Voldoende computerlokalen

In het college was het de bedoeling dat 25 studenten deel zouden nemen aan het examens, maar er daagden er enkele niet op. “De kandidaten werden verdeeld over 3 lokalen. Alles werd ontsmet en iedereen moest de hele dag zijn mondmasker aanhouden.” Lerares Cynthia zegt niet weinig trots te zijn dat haar school gastheer mag zijn voor de toelatingsproeven. “Ik hoop eigenlijk dat het ook na corona op deze manier kan gebeuren. De organisatie van de examens blijft hier zeker welkom. We hebben hier immers een mooie infrastructuur en voldoende computerlokalen. Er mogen er zelfs gerust nog wat meer afkomen, plaats genoeg hier in het college.”