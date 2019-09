Collectorwerken starten eind deze maand in Seminariestraat Christophe Maertens

18 september 2019

10u12 0 Ieper Een aannemer start eind deze maand met de grote collectorwerken in de Seminariestraat. Ondertussen liggen de Boomgaardstraat en de Kiekenmarkt ook nog open.

“In de Ieperse binnenstad zijn al een tijdje grote collectorwerken bezig. Twee onderdelen zijn al afgewerkt: de zone rond het Zaalhof en de zone rond de Masscheleinlaan - Sumont De Volsberghestraat – Veemarkt – Minneplein. De riolen zijn heraangelegd en de straten, parkeerstroken, fietspaden en de voetpaden zijn vernieuwd. Een mooie opknapbeurt voor de omgeving”, zegt het Ieperse stadsbestuur. “De grote werken in opdracht van Aquafin en de stad Ieper schoven eind januari 2019 op richting de zone tussen de Neermarkt, Rijselstraat, het Zaalhof en de Montstraat. Concreet betekent dit dat er in volgende straten een gescheiden stelsel zal aangelegd worden: Klaverstraat, Schuttelaerestraat, Lombaardstraat, Maagdenstraat, Oude Konijnstraat, Sint-Elisabethstraat, Onze Lieve Vrouwstraat, Studentenstraat, Seminariestraat, Kiekenmarkt, Burchtstraat, A.B.C. straat, Boomgaardstraat, De Montstraat en Arsenaalstraat. Hierdoor zullen de bewoners van deze en aanpalende straten de komende twee jaar met hinder te maken krijgen.”

Op dit ogenblik wordt een ondergrondse constructie gebouwd op de Kiekenmarkt en vervangt de aannemer er de riolen. Daardoor is er nu geen verkeer mogelijk op de Kiekenmarkt. Het einde van de werken is gepland voor midden januari 2020. Begin september begonnen de werken in de Boomgaardstraat. Ook die straat is ontoegankelijk. Deze werken zouden moeten klaar zijn tegen eind februari. In de laatste week van september starten de rioleringswerken in de Seminariestraat. Daarna volgen nog de Montstraat, Arsenaalstraat, Sint Elisabethstraat, Onze Lieve Vrouwestraat, Lombaardstraat (tussen de Montstraat en Dehaernestraat), Oude Konijnstraat, Maagdenstraat en de Schuttelaerestraat, ABC-straat en Boomgaardstraat (tussen Burchtstraat en ABC-straat).